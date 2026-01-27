Trump nu are de gând să o demită pe șefa Securității Interne, după tulburările din Minneapolis: „Face o treabă foarte bună”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că șefa Departamentul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va rămâne în funcție, în pofida apelurilor opoziției care cer demisia acesteia. Liderul de la Casa Albă consideră că Noem face „o treabă foarte bună”, relatează AFP.

Întrebată de o jurnalistă dacă secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, figură centrală a politicii anti-imigrație a administrației sale, ar putea părăsi postul, președintele american a răspuns categoric: „Nu”.

Pe de altă parte, Donald Trump a calificat drept „foarte tristă” moartea cetățeanului american Alex Pretti, ucis sâmbătă de agenții federali în orașul Minneapolis din în nordul Statelor Unite.

El s-a distanțat totodată și de influentul său consilier Stephen Miller, care îl catalogase pe bărbatul ucis drept „un asasin”.

„Nu”, a răspuns președintele american jurnaliștilor care l-au întrebat dacă ar folosi el însuși acest cuvânt pentru a-l descrie pe asistentul medical în vârstă de 37 de ani.

După moartea lui Alex Pretti, ucis sâmbătă cu mai multe focuri de armă de un agent al poliției de frontieră, Kristi Noem a invocat imediat că forțele de ordine au acționat în legitimă apărare.

Dar această versiune a fost rapid contestată de analiza imaginilor video care au surprins incidentul.

Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi fost foarte nemulțumit de modul în care Noem a răspuns la acest deces – al doilea în câteva săptămâni, după ce Renee Good, o altă cetățeană americană, a fost împușcată mortal de un membru al poliției anti-imigrație (ICE), pe 7 ianuarie, tot în Minneapolis.

Ziarul New York Times a relatat că președintele a primit-o luni seară, timp de două ore, pentru discuții, pe șefa Departamentului Securității Interne.

Adeptă a punerilor în scenă șocante, Kristi Noem întruchipează pentru opozanții lui Donald Trump întreaga brutalitate a politicii de expulzări în masă promovate de republican.

De exemplu, ea a pozat mândră în fața deținuților înghesuiți într-o celebră mega-închisoare din El Salvador.

Trump l-a demis în schimb pe Greg Bovino, vârful de lance al luptei contra imigrației

Între timp, un oficial al Departamentului de Securitate Internă, dar și alte surse la curent cu informațiile, au declarat luni pentru The Atlantic că Greg Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane și se va întoarce la fostul său loc de muncă din El Centro, California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând.

Aceleași surse menționau pentru pentru revista americană că secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, și consilierul său apropiat, Corey Lewandowski, care erau cei mai mari susținători ai lui Bovino, riscă de asemenea să-și piardă posturile.

Casa Albă a insistat totuși luni seară că Noem „va continua să conducă Departamentul pentru Securitate Internă cu deplină încredere și susținere din partea președintelui”.

Politico a relatat la rândul său că aliații Casei Albe dau vina tot mai mult pe o singură persoană pentru haosul represiunii contra migranților din Minneapolis, iar aceasta este Kristi Noem.

De asemenea, surse CNN au dezvăluit că oficialii administrației Trump au fost profund frustrați în acest weekend de modul în care Bovino și Noem au gestionat consecințele uciderii lui Alex Pretti în Minneapolis. Potrivit unui oficial, Trump a petrecut câteva ore duminică și luni urmărind știrile și a fost nemulțumit de modul în care a fost percepută administrația sa.

Trump a semnalizat o schimbare bruscă de poziție

Retrogradarea bruscă a lui Greg Bovino este cel mai clar semn până acum că Administrația Trump își reanalizează tacticile cele mai agresive după uciderea, sâmbătă, a lui Alex Pretti, de către agenții Poliției de Frontieră aflați sub comanda lui Bovino.

Anterior, luni, Trump sugerase deja printr-o serie de postări pe rețelele de socializare, o schimbare tactică în campania de deportare în masă a administrației.

Președintele american a anunțat mai întâi pe Truth Social că îl trimite în Minnesota pe „Țarul Frontierelor”, Tom Homan: Nu a fost implicat în acea zonă, dar cunoaște și apreciază mulți oameni de acolo. Tom este dur, dar corect, și îmi va raporta direct”.

Apoi Trump a afirmat că este „pe aceeași lungime de undă” cu guvernatorul democrat al Minnesotei, Tim Walz și că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu el, ambii dorind să colaboreze pentru a îmbunătăți situația din acest stat.

Aceasta a reprezentat o schimbare bruscă de poziție a președintelui SUA, care anterior îl acuza pe Walz de incitare la violență.

Rolul lui Bovino în lupta lui Trump contra migranților

Demiterea bruscă a lui Greg Bovino după ce acesta a devenit în ultima jumătate de an figura publică a luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigrației în orașe conduse de democrați.

Noem și alți oficiali ai lui Trump i-au acordat lui Bovino titlul de „comandant” și l-au trimis împreună cu agenții săi de frontieră ce acționau cu fețele acoperite în Chicago, Charlotte, New Orleans și apoi Minneapolis.

Bovino a devenit o vedetă MAGA pe rețelele de socializare, călătorind prin țară cu propria echipă de filmare și folosind rețelele de socializare pentru a riposta la criticile politicienilor democrați și ale altora din mediul online care nu erau de acord cu metodele sale.

Oficialii cu vechime din agenția federală pentru imigrație (ICE), dar și din Poliția de Frontieră, au devenit din ce în ce mai neliniștiți din cauză că Bovino acționa în afara lanțului de comandă al agenției sale și părea să se bucure de rolul său de jucător politic, mai notează The Atlantic.