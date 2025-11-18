Trump l-a numit pe jurnalistul asasinat Jamal Khashoggi, tăiat în bucăți la ambasada Arabiei Saudite, drept „o persoană extrem de controversată”- VIDEO

Președintele american Donald Trump a avut o intervenție care a stupefiat, chiar și după standardul pozițiilor sale publice. În momentul în care a vrut să-l protejeze pe liderul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de o întrebare a unui jurnalist de la postul american ABC a spus despre ziaristul Jamal Khashoggi, asasinat de Arabia Saudită, că „multor oameni nu le-a plăcut” Khashoggi.

„Nu am nicio legătură cu afacerile familiei mele. Le-am abandonat”, a afirmat președintele SUA, când a fost întrebat despre acest lucru de un reporter în Biroul Oval, în timp ce îl primea pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, scrie Agerpres.

„Ceea ce face familia mea este foarte bine. Fac afaceri peste tot. Au făcut foarte puțin cu Arabia Saudită. De fapt, sunt sigur că ar putea face mai mult, și tot ceea ce au făcut a fost foarte bine”, a adăugat el.

În același timp, la începutul întâlnirii lor de la Casa Albă, Trump a lăudat performanța „incredibilă” a prințului moștenitor saudit în materie de drepturile omului.

„Astăzi avem aici, în Biroul Oval, un om extrem de respectat, un prieten de lungă durată, un prieten foarte bun. Sunt foarte mândru de munca pe care a depus-o. Tot ce a făcut este incredibil, atât în ce privește drepturile omului, cât și în legătură cu orice altceva”, a declarat președintele SUA alături de Mohammed bin Salman.

Trump: Khashoggi era „extrem de controversat”

În contextul întâlnirii, întrebat despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018 – un caz care a tensionat mult timp relaţiile dintre Statele Unite şi Arabia Saudită, Donald Trump a susținut că acesta a fost „o persoană extrem de controversată”, dar că prințul moștenitor saudit „nu știa nimic despre asta”, relatează AFP.

„Vă referiţi la o persoană extrem de controversată. Multor oameni nu le-a plăcut acest om despre care vorbiţi, fie că l-aţi plăcut sau nu, s-au întâmplat lucruri, dar el (Mohammed bin Salman) nu ştia nimic despre asta”, a declarat preşedintele SUA în Biroul Oval, stând lângă prinţul moştenitor saudit.

„Şi putem lăsa lucrurile aşa. Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru adresându-i o astfel de întrebare”, a adăugat Trump, vizibil furios pe jurnalistul ABC care pusese întrebarea.

La rândul său, Mohammed bin Salman a vorbit despre un episod „dureros” pentru Arabia Saudită.

„Am luat toate măsurile necesare pentru a desfăşura ancheta. (…) Este dureros şi este o greşeală uriaşă. Şi facem tot ce putem pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla niciodată”, a spus el.

Mohammed bin Salman se află în prima sa vizită la Washington de la asasinarea în 2018 a lui Jamal Khashoggi, un jurnalist critic al regimului saudit, care locuia în Statele Unite. El a fost ucis în consulatul saudit din Istanbul de agenţi veniţi din Arabia Saudită.

Corpul său dezmembrat nu a fost găsit niciodată. Acuzat de serviciile de informaţii americane, Mohammed bin Salman nu a fost niciodată vizat de sancţiuni din partea Washingtonului.

Investiții de 1.000 de miliarde de dolari în SUA

În ceea ce îl privește, prințul moștenitor saudit i-a promis liderului de la Casa Albă o investiție de 1.000 de miliarde de dolari.

„Credem în viitorul Americii. Cred, domnule președinte, că astăzi și mâine putem anunța că vom crește aceste 600 de miliarde de dolari la aproape 1.000 de miliarde de dolari pentru investiții”, a declarat el în Biroul Oval, un gest salutat de președintele american.

Prințul saudit promite recunoașterea Israelului

În altă ordine de idei, Mohammed bin Salman a spus că dorește să lucreze pentru recunoașterea Israelului „cât mai curând posibil”.

„Vrem să fim parte a Acordurilor Abraham. Dar vrem, de asemenea, să ne asigurăm că drumul către o soluție cu două state este clar trasat”, a declarat liderul saudit în Biroul Oval alături de președintele Donald Trump.

El a adăugat că a avut „o discuție constructivă” pe această temă cu Trump și că „vom lucra la asta pentru a ne asigura că putem crea condițiile potrivite cât mai curând posibil pentru a realiza acest lucru”.