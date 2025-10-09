„Trump paralizează știința”, spune proaspătul laureat al Premiului Nobel pentru Fizică

Omul de știință trage un semnal de alarmă pentru comunitatea științifică din SUA.

În primele sale declarații după ce a primit Premiul Nobel pentru Fizică din acest an, John Clarke a susținut că acțiunile președintelui american Donald Trump, care încearcă să transforme domeniul științei în SUA, ridică o problemă extrem de „serioasă”, scrie presa elenă.

Politica președintelui american în ceea ce privește știința s-a tradus în principal, după revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, în reduceri drastice ale finanțărilor destinate cercetării și în concedieri ale oamenilor de știință care lucrau în diverse agenții federale.

John Clarke, profesor emerit la Universitatea Berkeley, unul din laureații Nobel în fizică în 2025. Credit line: Karl Mondon / AFP / Profimedia

„Acest lucru va paraliza o mare parte a cercetării științifice din Statele Unite”, a avertizat John Clark în declarații pentru Agenția Franceză de Presă, adăugând că cunoaște persoane care se confruntă deja cu reduceri majore ale finanțării.

Cercetătorul britanic, în vârstă de 83 de ani, care a aflat ieri că Premiul Nobel pentru Fizică i-a fost acordat lui și altor doi colegi pentru descoperirile lor în domeniul mecanicii cuantice, a subliniat că au beneficiat enorm de finanțare publică și resurse publice în munca lor de acum aproape patru decenii.

„Va fi catastrofal dacă acest lucru va continua”, a insistat John Clark, care lucrează la Universitatea din California, Berkeley. „Dacă presupunem că administrația actuală va pleca în cele din urmă, ar putea dura un deceniu pentru a ajunge înapoi la nivelul de acum șase luni”, a continuat el, adăugând că este o „problemă uriașă” care este „complet de neînțeles pentru orice om de știință”.

Americana Mary Brancow, laureată luni a Premiului Nobel pentru Medicină pe 2025, a insistat și ea ieri asupra importanței finanțării publice a cercetării științifice. Întrebați de AFP, oficiali din comitetul Nobel care acordă premiul au declarat că, atacând știința, Donald Trump riscă ca țara sa să-și piardă poziția de lider în clasamentul mondial al cercetării științifice, ceea ce ar avea un impact asupra întregii lumi.