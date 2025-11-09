Trump participă la o altă petrecere extravagantă la Mar-a-Lago, în timp ce mii de oameni apelează la băncile de alimente

Donald Trump, discutând la telefon în elicopterul prezidențial care îl duce la Mar-a-Lago în Palm Beach. Pictured: Christopher M. Robinson,Donald Trump, Credit line: Luis M. Alvarez / AP / Profimedia

Imagini cu președintele au fost distribuite vineri pe rețelele de socializare de invitații la evenimentul fastuos, care a inclus un meniu cu trei feluri de mâncare: file de vită, sos dauphinoise cu trufe, scoici rumenite și un trio de deserturi, inclusiv „tort de ciocolată Trump”, scrie The Independent.

Președintele Donald Trump a participat la a doua sa petrecere extravagantă la Mar-a-Lago în ultima săptămână, în timp ce zeci de mii de angajați federali rămân fără plată, ceea ce i-a obligat pe unii dintre ei să apeleze la băncile de alimente în contextul celei mai lungi închideri guvernamentale din istorie.

Trump a fost văzut luând masa la o masă înconjurat de susținători ai MAGA și pozând cu degetele mari în sus lângă femei în rochii de bal. Evenimentul a inclus, de asemenea, sculpturi în gheață și un spectacol de operă.

Cam în aceeași perioadă, vineri, administrației Trump i s-a permis să continue să finanțeze doar parțial Programul Suplimentar de Asistență Nutrițională, după ce un ordin al Curții Supreme a blocat decizia unei instanțe care obligase guvernul să finanțeze integral SNAP, cunoscut și sub numele de cupoane alimentare.

Fondurile SNAP, care sunt distribuite lunar statelor de către guvernul federal, susțin cel mai mare program alimentar din țară. Înghețarea finanțării a făcut ca aproximativ 42 de milioane de americani care se bazează pe program să se confrunte cu întârzieri la plățile esențiale.

Zeci de mii de funcționari federali au fost concediați temporar sau sunt forțați să lucreze neplătit , mulți funcționari publici cu vechime apelând la băncile de alimente, potrivit rapoartelor.

„Am fost administrator de granturi în cadrul guvernului federal, oferind asistență, iar acum stau la coadă să cer ajutor”, a declarat pentru NBC News un funcționar federal, Anthony Speight, în timp ce participa la o bancă de alimente din Washington DC, adăugând că „nu s-a gândit niciodată” că va fi pus în această poziție.

Trump a organizat, de asemenea, o petrecere fastuoasă de Halloween cu tematică Marele Gatsby weekendul trecut, cu câteva ore înainte ca programul SNAP să își piardă inițial finanțarea.

La acel eveniment, președintele a fost fotografiat înconjurat de invitați într-o ținută în stilul anilor ’20.

Vizita lui Trump la Palm Beach are loc după ce acesta a cerut senatorilor să rămână la Washington DC în weekend pentru a negocia un acord care să pună capăt închiderii guvernului, care se află la a 39-a zi și cea mai lungă din istorie.

„Senatul Statelor Unite nu ar trebui să părăsească orașul până nu ajunge la un acord pentru a pune capăt blocajului democraților”, a scris el la Truth Social Friday. „Dacă nu pot ajunge la un acord, republicanii ar trebui să pună capăt obstrucțiilor IMEDIAT, și să aibă grijă de marii noștri muncitori americani!”.

În timp ce președintele decola spre Florida vineri seara, haosul călătoriilor se intensifica pentru milioane de americani.

Peste 1.500 de zboruri au fost anulate sâmbătă, iar alte mii au fost întârziate, Administrația Federală a Aviației (FAVI) reducând traficul aerian la terminalele din întreaga țară din cauza închiderii guvernului.