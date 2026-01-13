Trump păstrează misterul despre adevăratele sale intenții în privința Iranului. Întrebarea la care le-a spus jurnaliștilor „să-și dea seama singuri”

Președintele SUA, Donald J. Trump, face declarații în fața presei în timp ce se îndreaptă spre Marine One pe peluza sudică a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 13 ianuarie 2026. FOTO: Shawn Thew / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock and people / Profimedia

Întrebat ce a vrut să spună în postarea sa de pe rețelele de socializare în care a afirmat că „ajutorul este pe drum” pentru protestatarii din Iran, președintele SUA, Donald Trump, le-a spus marți reporterilor că vor trebui să-și dea seama singuri, scrie Reuters.

„Va trebui să vă dați seama singuri. Îmi pare rău”, a răspuns Trump la o întrebare. Liderul de la Casa Albă s-a deplasat la Detroit pentru a ține un discurs despre starea economiei americane.

Trump a mai declarat în fața reporterilor că nimeni nu a putut să-i ofere un număr exact al protestatarilor uciși în recentele demonstrații care au cuprins întreg Iranul.

Mai devreme în cursul zilei de marți, președintele american i-a încurajat pe iranienii care manifestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului de la Teheran, promițând, într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social că „ajutorul este pe drum”, fără a da însă mai multe detalii.

În mesajul său, Trump a precizat totodată că a „anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când nu vor înceta uciderile fără sens ale protestatarilor”.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SÃ PROTESTAȚI – LUAȚI CONTROLUL INSTITUȚIILOR VOASTRE!!!… AJUTORUL ESTE PE DRUM”, a scris Trump.

Sâmbătă, Trump a afirmat, într-o postare pe aceeași platformă, că Iranul „aspiră la libertate” și că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”. „Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!”, a scris atunci președintele american pe Truth Social, pe fondul amplei mișcări de contestare a puterii de la Teheran.

Republica Islamică se confruntă de mai bine de două săptămâni cu una dintre cele mai importante mişcări de protest de la proclamarea ei, în 1979.

Luni, Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25%, în SUA, pentru orice țară care face comerț cu Iranul. „Începând de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tranzacție și pentru toate tranzacțiile comerciale efectuate cu Statele Unite ale Americii. Prezentul ordin este definitiv și fără drept de apel”, a anunțat liderul de la Casa Albă.

Dar, în ciuda valului masiv de proteste și a presiunii externe din partea lui Donald Trump, nu există semne ale unor dezertări în rândul elitei de securitate a Republicii Islamice. Deși slăbit, regimul rezistă încă, a remarcat agenția Reuters.

Aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost uciși în protestele din Iran, a declarat marți, pentru aceeași agenție de presă, un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea intensă declanșată de regimul de la Teheran.

Iar pe măsură ce protestele intră în a treia săptămână, Donald Trump este sub presiune să-și transforme cuvintele în fapte. În ultimele zile, el s-a întâlnit cu consilierii săi pentru a discuta opțiunile pe care le are, deși surse de la Washington au afirmat că încă nu a luat o decizie.

The Wall Street Journal a scris că opțiunile liderului american includ atacuri militare, extinderea sancțiunilor, utilizarea de arme cibernetice secrete și furnizarea de ajutor online surselor antiguvernamentale.