ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță pedepsirea țărilor care fac comerț cu Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”
Manifestanții s-au adunat în seara zilei de 11 ianuarie 2026, în Pariser Platz, lângă Poarta Brandenburg, în fața Ambasadei SUA, pentru a-l îndemna pe președintele Donald Trump să ajute oamenii din Iran, solicitând intervenția SUA în contextul protestelor și al victimelor raportate în interiorul țării. Imagine ilustrativă. FOTO: PRESSCOV / ddp USA / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat luni impunerea unei taxe vamale de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins țara asiatică, scriu AFP și Reuters.

„Începând de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tranzacție și pentru toate tranzacțiile comerciale efectuate cu Statele Unite ale Americii”, a afirmat Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

„Prezentul ordin este definitiv și fără drept de apel. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

