ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță pedepsirea țărilor care fac comerț cu Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”
Președintele american Donald Trump a anunțat luni impunerea unei taxe vamale de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins țara asiatică, scriu AFP și Reuters.
„Începând de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tranzacție și pentru toate tranzacțiile comerciale efectuate cu Statele Unite ale Americii”, a afirmat Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.
„Prezentul ordin este definitiv și fără drept de apel. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.
-Știre în curs de actualizare-
Citește și
Un echipament interzis, care s-a dovedit esențial în războiul din Ucraina, este folosit de iranieni pentru a ocoli izolarea impusă de regim
Revoltele din Iran: Prima reacție a Moscovei / Khamenei anunță manifestații masive pro-regim, un „avertisment pentru SUA” / Ce va face Donald Trump? Anunțul Casei Albe
INTERVIURILE HotNews.ro