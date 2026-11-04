Trump, prima apariție publică după alegeri. Recunoaște un motiv al înfrângerii și avertizează despre mutarea care „ar distruge” Partidul Democrat

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că războiul cu Iranul a meritat efortul, deși a recunoscut rolul conflictului în pierderile grave suferite la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, în urma cărora republicanii au pierdut controlul asupra Congresului, scriu Reuters, AFP și CNN.

El a vorbit pe larg miercuri și despre noua sală de bal de la Casa Albă, făcând primele sale declarații publice după înfrângerea zdrobitoare suferită de Partidul Republican în alegerile intermediare, chiar de la șantierul de construcție.

„Va fi nu doar una dintre cele mai mari, ci și cea mai frumoasă sală de bal, cred eu, din întreaga lume”, le-a spus Trump reporterilor – fără a menționa inițial scrutinul crucial de marți, în urma cărora democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

Buncărul de ultimă generație de la Casa Albă

Președintele Donald Trump și-a început prima apariție publică după înfrângerea suferită la alegerile de la jumătatea mandatului sărbătorind progresul înregistrat în cadrul proiectului său de amploare privind sala de bal din Aripa de Est – un efort care i-a ocupat o mare parte din al doilea mandat și pe care l-a promovat adesea în fața susținătorilor săi în timpul campaniei electorale.

El a prezentat buncărul de ultimă generație situat „la cinci etaje sub” clădire, care, potrivit președintelui republican, va fi „cel mai sigur loc din Washington”.

„Lucrul care mă fascinează cel mai mult este ceea ce au realizat sub clădire”, le-a spus Trump membrilor unui grup adunat miercuri după-amiază pe șantier.

El a continuat: „Reprezentanții armatei au venit la mine și mi-au spus: «Domnule, nu am avut niciodată această oportunitate la Casa Albă, deoarece clădirea este fragilă. Și să mergem sub clădire – ar fi posibil?» Am făcut-o, am făcut tot ce au vrut, și este ceva deosebit.”

Președintele a lăudat coloanele exterioare corintice din piatră calcaroasă, care, a menționat el, vor fi instalate „săptămâna viitoare” și se vor asorta cu cele de la Curtea Supremă. De asemenea, s-a arătat încântat de marmura italiană care va fi folosită pentru finisaje.

„Marmura este cu adevărat magnifică. (…) Are o notă specială. Este o notă pe care toată lumea și-a dorit-o de mult timp”, a spus el.

Trump a făcut adesea referire la eforturile sale de a remodela Casa Albă după stilul și gustul său în timpul mitingurilor menite să stimuleze participarea la vot în rândul bazei sale electorale MAGA. Acele porțiuni ale discursurilor sale primeau adesea aplauze moderate din partea susținătorilor săi.

Trump, de acord cu Vance că prețurile mai mari din cauza războiului cu Iranul au afectat Partidul Republican

Ulterior, Trump a luat și întrebări, precizând că este de acord cu evaluarea vicepreședintelui JD Vance, potrivit căreia războiul cu Iranul a fost motivul pentru care republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului.

„Cred că este în mare parte adevărat, pentru că a dus la o ușoară creștere a prețului benzinei pe termen scurt”, a declarat Trump, când a fost întrebat despre declarația lui Vance.

„În același timp, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o din nou, deoarece, pe termen lung, este singura soluție”, a continuat Trump. „Nu ai de ales. Trebuie să o faci. Nu poți permite Iranului să dețină o armă nucleară.”

Președintele a precizat că a considerat că decizia de a declanșa conflictul era inevitabilă. „Credeam că prețul petrolului va crește mult mai mult”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a insistat încă o dată că, dacă el ar fi candidat, atunci republicanii ar fi câștigat alegerile, pe care, în multe state, le-au pierdut în fața democraților cu o majoritate zdrobitoare, fără precedent.

De asemenea, el a spus că nu are regrete în privința mesajelor și strategiei sale pentru alegerile intermdiare, afirmând că la mitingurile lui a existat multă „dragoste”, dar că acest lucru nu s-a tradus în succesul candidaților Partidului Republican.

„Nu, uite. Adică, dacă aș fi fost pe buletinul de vot, am fi câștigat. Ați văzut oamenii; erau înghesuiți, mii și mii de oameni la fiecare miting. Și dacă aș fi fost pe buletinul de vot, am fi câștigat”, a spus Trump, când a fost întrebat de un reporter dacă are vreun regret în legătură cu strategia lui de campanie.

„Dar pur și simplu nu au reușit să transfere acea iubire. A fost atâta iubire la mitingurile acelea; a fost incredibil. Nu am reușit să transferăm iubirea către candidați”, a adăugat el.

Într-o amplă postare pe rețelele de socializare, publicată anterior în cursul zilei de miercuri, Vance a afirmat că „adevăratul motiv pentru care am pierdut este evident pentru aproape toată lumea”, indicând războiul cu Iranul drept cauza principală a pierderilor majore suferite de Partidul Republican.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii 6 ani a meritat, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care merita plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, asta e măcar cinstit. Dar toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție cinstită despre încotro mergem de aici trebuie să pornească de acolo”, a scris Vance.

Miercuri, Trump a acceptat această provocare, răspunzând cu un „da” categoric când a fost întrebat dacă războiul cu Iranul a meritat.

„Da, merită”, a spus el. „Adică, ei bine, nu ai de ales.”

Laude la adresa lui Mike Johnson

În cursul apariției lui la sala de bal de la Casa Albă, Trump l-a lăudat pe Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților, care își încheie mandatul – chiar dacă unii membri ai Partidului Republican și-au îndreptat furia împotriva acestuia după înfrângerea dureroasă din alegerile intermediare. Președintele a afirmat însă că nu are de gând să se implice în cursa pentru funcția de lider al minorității republicane din Cameră.

„Președintele Camerei a fost fantastic”, le-a spus Trump reporterilor. Referitor la cine îl va înlocui pe Johnson în funcția de lider al Partidului Republican din Camera Reprezentanților, Trump a spus: „Nu ne vom amesteca în această chestiune”.

Președintele Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, a anunțat că intenționează să candideze pentru funcția de lider al minorității, iar CNN a relatat anterior că și deputatul Steve Scalise va face același lucru. Trump i-a lăudat pe cei care au lucrat sub conducerea lui Johnson și care acum se află în competiție pentru acest post.

„Oamenii din subordinea lui au fost fantastici. Toți sunt oameni buni. Presupun că, în acest moment, aveți doi candidați, nu-i așa?”, a spus Trump.

Trump afirmă că nu este „nici măcar un pic” îngrijorat de eforturile democraților de a-l pune sub acuzare

Președintele american a insistat miercuri că nu este „nici măcar un pic” îngrijorat de posibilitatea ca democrații din Congres, proaspăt ajunși la putere, să încerce să-l pună din nou sub acuzare (procedura de „impeachment”, în cadrul căreia un președinte american este pus sub acuzare pentru un comportament necorespunzător funcției și poate fi destituit).

„Cred că ar distruge Partidul Democrat dacă ei ar face asta. Demitere fără niciun motiv. Ce? Pentru că avem o țară de succes? Țara noastră are mai mult succes acum decât în orice alt moment din istoria sa”, a declarat Trump presei.

Trump le-a spus apoi brusc reporterilor să „privească cum se ridică grinda”, în timp ce le arăta construcția proiectului său preferat.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA, într-o victorie răsunătoare și istorică.

Democrații au profitat de lipsa de popularitate istorică a președintelui Donald Trump pentru a obține o victorie majoră și o putere semnificativă prin care să-l țină în frâu pe președinte în cei doi ani rămași din mandat.

Pentru a obține majoritatea, democrații au câștigat chiar și în teritorii puternic republicane, unde nu se mai impuseseră de zeci de ani.

Victoriile includ câștigarea unui loc în Senat în Carolina de Sud, unde Trump câștigase cu 18 puncte în 2024, și a altuia în Texas, care nu mai votase pentru un democrat la nivel statal din 1994, precum și o victorie în Kansas, care nu mai alesese un senator democrat din 1932.