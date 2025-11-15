Trump reduce tarifele vamale pentru zeci de produse. Casa Albă publică lista alimentelor care scapă cu totul de taxe

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prezidențial care permite ca o serie de produse alimentare să scape de tarifele sale vamale radicale, potrivit BBC.

Măsura vine în contextul în care administrația sa se confruntă cu o presiune tot mai mare din cauza creșterii prețurilor. Deși Trump a minimalizat anterior îngrijorările legate de costul vieții, el s-a concentrat asupra acestei probleme de la rezultatele slabe obținute de Partidul Republican în alegerile de săptămâna trecută.

Cele câteva zeci de produse incluse pe lista de excepții a Casei Albe variază de la avocado și roșii, la nuci de cocos și mango.

Aceste produse nu pot fi produse în cantități suficiente pe plan intern, a declarat vineri administrația Trump.

Schimbare de direcție la Casa Albă

Trump a afirmat de mult timp că tarifele sale – în prezent, o taxă de bază de 10% asupra importurilor din toate țările, cu taxe suplimentare pentru mulți parteneri comerciali – nu vor duce la creșterea prețurilor pentru consumatorii americani. El a mai spus că accesibilitatea este un „cuvânt nou” și o „înșelătorie” a democraților.

El a susținut că taxele sunt necesare pentru a reduce deficitul comercial al SUA – diferența dintre valoarea bunurilor pe care le cumpără de la alte țări și cele pe care le vinde acestora. Trump a afirmat că SUA au fost exploatate de „trișori” și „jefuite” de străini, adăugând că taxele mai mari i-ar încuraja pe cei din SUA să cumpere în schimb bunuri americane.

Însă costurile alimentelor și creșterea vertiginoasă a prețului cărnii de vită au devenit o problemă politică pentru Trump. Săptămâna trecută, el a solicitat o anchetă asupra industriei de ambalare a cărnii, acuzând companiile de „coluziune ilicită, fixarea prețurilor și manipularea prețurilor”.

El a încercat să obțină sprijin pentru aceste taxe, oferind americanilor cecuri de reducere a tarifelor în valoare de 2.000 de dolari, chiar dacă Curtea Supremă a Statelor Unite analizează în prezent dacă Trump are autoritatea legală de a le implementa.

Însă ultimele scutiri semnalează o schimbare de direcție din partea administrației Trump, întrucât Casa Albă încearcă să reducă prețurile prin eliminarea taxelor pentru unele produse alimentare de bază.

Vineri, în declarația sa pentru presă, Trump a afirmat că decizia va afecta produsele care nu sunt fabricate în SUA, „așadar nu există nicio protecție pentru industriile noastre sau pentru produsele noastre alimentare”.

El a adăugat că nu crede că vor fi necesare și alte revizuiri ale politicilor în viitor, afirmând: „Nu cred că va fi necesar”.

„Am făcut doar o mică reducere a taxelor pentru unele alimente, cum ar fi cafeaua, de exemplu, unde prețurile erau puțin ridicate. Acum, acestea vor fi la un nivel scăzut într-o perioadă foarte scurtă de timp”, a spus Trump.

Tarife reduse la unele alimente

Economiștii au avertizat că firmele vor transfera costul tarifelor către clienții lor sub forma unor prețuri mai mari.

Deși inflația a rămas mai scăzută decât se așteptau mulți analiști în septembrie, majoritatea articolelor urmărite în raportul Departamentului Muncii privind inflația au înregistrat creșteri de prețuri, produsele alimentare înregistrând o creștere de 2,7% față de anul trecut.

Noile scutiri de tarife vamale pentru produsele alimentare acordate de administrația Trump intră în vigoare retroactiv la miezul nopții de joi, 13 noiembrie, a anunțat Casa Albă.

Într-o altă măsură menită să răspundă preocupărilor consumatorilor cu privire la prețurile produselor alimentare, administrația Trump a anunțat că taxele de import pentru cafea și banane vor fi reduse în cadrul acordurilor comerciale cu patru țări din America Latină.

Săptămâna aceasta, Trump și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-au angajat să reducă prețurile cafelei cu 20% în SUA în acest an.

Ce produse nu mai sunt supuse tarifelor

Casa Albă a publicat o listă care include peste 100 de produse care nu mai sunt supuse taxelor. Printre acestea se numără:

Cafeaua;

Cacao;

Ceai negru;

Ceai verde;

Boabe de vanilie;

Produse din carne de vită, inclusiv bucăți de calitate superioară, bucăți cu os și fără os, carne de vită sărată, unele produse congelate, precum și carne sărată, murată, uscată sau afumată;

Fructe, inclusiv acai, avocado, banane, nuci de cocos, guave, lămâi verzi, portocale, mango, banane plantain, ananas, diverse sortimente de ardei și roșii;

Condimente, inclusiv ienibahar, frunze de dafin, cardamom, scorțișoară, cuișoare, semințe de coriandru, semințe de chimen, curry, semințe de fenicul, ghimbir, macis, nucșoară, oregano, boia, șofran și curcuma;

Nuci, cereale, rădăcini și semințe, cum ar fi orz, nuci de Brazilia, capere, caju, castane, nuci de macadamia, miso, inimi de palmier, semințe de pin, semințe de mac, tapioca, taro și castane de apă.

