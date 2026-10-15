Trump renunţă la planul de a transmite în direct o execuție, după reacțiile critice

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că execuţia lui Nidal Hasan, fost psihiatru al armatei americane condamnat pentru uciderea a 13 persoane la baza militară Fort Hood, în Texas, în 2009, nu va fi transmisă în direct.

Execuţia, programată pentru 3 decembrie, va avea loc prin împuşcare, iar rudele apropiate ale victimelor vor putea asista în persoană, dacă doresc, a precizat liderul de la Casa Albă, potrivit agențiilor Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Va fi executat, aşa cum era prevăzut, prin împuşcare, dar evenimentul nu va fi transmis în direct”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Preşedintele american a susţinut că difuzarea execuţiei ar fi putut avea un efect de descurajare, oferind lumii un exemplu despre modul în care Statele Unite îi tratează pe terorişti. El a adăugat însă că multe persoane „foarte bune şi bine intenţionate” ar prefera să nu îl vadă pe Hasan murind, nici printr-o transmisie în direct, nici prin intermediul altui suport vizual.

Trump a precizat că rudele apropiate ale victimelor vor putea asista la execuţie, dacă aleg să facă acest lucru, afirmând că acestea „merită să fie martore la DREPTATE”.

Planul a fost puternic contestat

Decizia vine după ce planul Pentagonului de a transmite în direct execuţia, anunţat de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a provocat reacţii critice în Statele Unite, inclusiv în rândul republicanilor. Vicepreşedintele JD Vance s-a distanţat de această iniţiativă, iar lideri religioşi şi observatori internaţionali şi-au exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la oportunitatea unei astfel de transmisiuni, relatează Reuters.

Potrivit agenţiei Reuters, sondaje recente au arătat că majoritatea americanilor se opun transmiterii în direct a execuţiei.

Nidal Hasan, fost psihiatru al armatei americane, a fost găsit vinovat în urma unui proces militar pentru uciderea prin împuşcare a 13 persoane la baza Fort Hood, în Texas, în 2009. Printre victimele atacului din 5 noiembrie 2009 s-au numărat 12 militari şi peste 30 de persoane au fost rănite. Potrivit AFP, atacul a fost inspirat de organizaţia jihadistă Al-Qaida.