Trump se va deplasa săptămânal prin SUA pentru a face campanie înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Susținătorii lui Donald Trump sărbătoresc victoria în alegeri la sediul de campanie din Florida Foto: JEFF KOWALSKY / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump va călători prin SUA în fiecare săptămână de acum înainte pentru a face campanie de susținere a republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului care vor avea loc pe 3 noiembrie, a anunțat miercuri Casa Albă, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

Prima sa oprire va fi săptămâna viitoare în Iowa, un stat simbolic, întrucât acolo sunt lansate la fiecare patru ani alegerile primare pentru scrutinul prezidențial.

Discursul său din Iowa se va axa pe teme legate de economie și energie, a declarat presei șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Apoi, președintele Trump va face călătorii săptămânale în toată țara, iar membrii administrației sale își vor spori la rândul lor activitatea în teritoriu, a adăugat Wiles.

Ea anunțase încă din decembrie că Trump intenționează să se implice activ în campania electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele dorește să organizeze și o mare Convenție Republicană înaintea acestor alegeri, după modelul celei organizate pentru nominalizarea la președinție.

Republicanii au o majoritate restrânsă în Congres

Pe 3 noiembrie americanii vor vota pentru reînnoirea întregii Camere a Reprezentanților și a unei treimi din Senat, precum și pentru alegerea a 36 de guvernatori și oficiali locali.

Pentru Trump aceste alegeri sunt esențiale în determinarea cursului celei de-a doua jumătăți a mandatului său, întrucât este în joc majoritatea restrânsă pe care republicanii o au în Congres.

În acest timp, democrații își intensifică opoziția față de administrația Trump, pe care o acuză pentru scăderea nivelului de trai, inclusiv în urma creșterii costului locuințelor și al asistenței medicale, o situație care nemulțumește și sectoare din baza electorală a președintelui republican, ce îi reproșează acestuia că în primul an de mandat a dedicat prea mult timp chestiunilor de politică externă și le-a neglijat pe cele interne.