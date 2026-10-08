Trump, sfidat într-un bastion republican: „Sunt plătiți de dușmanii națiunii”. Ce a spus despre mama unui protestatar care s-a apropiat

Președintele american, Donald Trump, a fost întrerupt de mai multe ori de protestari miercuri seara în timpul unui miting în San Antonio, Texas, presa locală relatând că aproximativ zece persoane au fost evacuate de la eveniment, scrie AFP.

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Susținătorii care fluturau pălării de cowboy și scandau „SUA” au acoperit vocile unora dintre protestatari, în timp ce Trump le-a spus protestatarilor să „plece naibii de aici”, notează The Guardian. El le-a batjocorit înfățișarea și a afirmat, fără dovezi, că „sunt plătiți de dușmanii națiunii noastre”.

At least 10 protesters were removed from a Trump rally in San Antonio as he was heckled while campaigning for Republican Senate nominee Ken Paxton. Trump mocked the protesters, claiming without evidence they were paid, as supporters booed. https://t.co/e8OCEIXZqo — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 8, 2026

O persoană care a întrerupt discursul luiTrump părea să se filmeze în momentul în care a fost evacuată, în mijlocul huiduielilor.

Wow Trump gets heckled in Texas and the protester gets assaulted by a member of the crowd. https://t.co/Wm83sXcvgG — Acyn (@Acyn) October 7, 2026

O altă persoană a apărut îmbrăcată într-un tricou cu inscripția „SOS Cuba”, insulă supusă unor sancțiuni severe din partea Statelor Unite.

🚨HOLY SHIT! Trump’s rally has been interrupted for a SIXTH time by a protester. His speech has been completely derailed and this is in “Republican” TEXAS. The election is going to be a blood bath against Trump. https://t.co/u4p4Sv9Ceu — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 7, 2026

Trump s-a îndepărtat pentru scurt timp de microfon după ce un protestatar părea să se apropie de scenă. „Se întoarce acasă la mama lui”, a spus președintele după ce bărbatul a fost îndepărtat. „Dar ce nu știe el este că mama lui a votat pentru Trump.”

Look at all the brave Texan Trump hating Patriots being assaulted by MAGA cultists for expressing free speech. I’ve never seen this this amount of amazing protestors outside and inside of any of his rallies. Fuking amazing. Let’s go Texas. Vote BLUE! 💙💙💙 https://t.co/bIiXpPXTkB — Hey Jo🤍 (@joe_jo9) October 8, 2026

Președintele Statelor Unite a intensificat mitingurile în ultimele săptămâni pentru a-și mobiliza susținătorii înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, care se anunță dificile pentru Partidul Republican, potrivit mai multor sondaje.

Probleme pentru republicani în Texas

Această formațiune ar putea pierde majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Trump a acordat o atenție neobișnuită statului Texas pe care l-a câștigat cu ușurință în 2024, dar unde republicanii se confruntă acum cu bătălii electorale neașteptat de strânse la alegerile de la jumătatea mandatului.

O înfrângere pe 3 noiembrie ar complica eforturile partidului de a-și păstra majoritatea fragilă din Senat și ar reprezenta un eșec major într-un bastion republican.

În timpul mitingului de miercuri, președintele SUA a îndemnat alegătorii din Texas să-l susțină pe candidatul la Senat, Ken Paxton, aflat în dificultate în cursa electorală.

Trump se afla la a treia vizită în Texas în mai puțin de o lună, în timp ce republicanii investesc sume uriașe în campania electorală pe care se așteptau să o câștige cu ușurință la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Fără democrați aleși în Texas de patru decenii

Potrivit Associated Press, republicanii au alocat până acum peste 300 de milioane de dolari pentru alegerile din Texas.

Campania republicană pentru menținerea controlului asupra Senatului s-a concentrat din ce în ce mai mult asupra statului Texas, unde democratul James Talarico a început să fie văzut ca o amenințare serioasă. Un sondaj realizat de The New York Times și Siena College, publicat la sfârșitul săptămânii trecute, a arătat că Talarico îl devansează pe Paxton cu 51% față de 45%. Texasul nu a mai ales un democrat în Senat din 1988.

Costul vieții are o pondere importantă în această campanie electorală, într-un moment în care prețurile combustibililor cresc vertiginos ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu și a războiului împotriva Iranului condus de Donald Trump.