Trump și-a reluat „refrenul” preferat la conferința despre realizările din primul an de mandat: „Cel mai prost președinte” din istorie

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, ține în mână un clip care ținea împreună paginile din „cartea mare” cu realizările lui din primul an din cel de-al doilea mandat de președinte, în timp ce participă la un briefing de presă la Casa Albă, în Washington, DC, SUA, pe 20 ianuarie 2026 FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Pentru președintele Donald Trump, responsabilitatea pentru problemele din SUA revine în continuare predecesorului său, Joe Biden, scrie CNN.

Într-o lungă conferință de presă susținută marți, la Casa Albă, Trump a vorbit despre primul an din cel de-al doilea mandat al său de președinte, când a revenit la un „refren” familiar: vina lui Biden.

De la imigrație la inflație și subiecte mult mai ample, Trump a menționat numele lui Biden în repetate rânduri în timpul lungului său discurs din sala de conferințe a Casei Albe.

Apariția lui Trump a fost anunțată ca o ocazie de a-și promova realizările din primul an, dar s-a transformat într-un moment care a evidențiat provocările cu care se confruntă în acest an critic, în care vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului („midterm”). El a încercat să reorienteze discuția despre imigrație, ținând în mână postere pe care scria „Cel mai rău dintre cei mai răi” – arătând o serie de fotografii cu „criminalii” arestați, în timp ce a apărat răspunsul administrației sale în Minnesota.

„Sleepy Joe Biden («somnorosul Joe Biden», n.r.). Escrocul Joe Biden, cum vă place. Puteți să-i spuneți cum doriți”, a afirmat Trump. „Sunt amândouă, nu-i așa? E somnoros și e corupt. A fost cel mai prost președinte pe care l-am avut vreodată” în istorie, a mai spus președintele american.