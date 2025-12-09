Trump spune că a venit momentul ca Ucraina să organizeze alegeri. Noi critici la adresa lui Zelenski

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ucraina, care „a pierdut multe teritorii”, ar trebui să organizeze alegeri, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat marți site-ului Politico, reiterând criticile aspre la adresa liderului ucrainean Volodimir Zelenski, scrie AFP.

„Cred că este momentul” să se organizeze alegeri, a afirmat președintele american, acuzând Kievul că „folosește războiul” pentru a evita organizarea lor.

Liderii ucraineni „vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație (…). Poporul ucrainean ar trebui să aibă această voie să facă această alegere”, a insistat șeful Casei Albe. „Nu știu cine ar câștiga”, a adăugat Trump.

Fără legea marțială, aflată în vigoare de când a început invazia rusă în februarie 2022 și care împiedică organizarea alegerilor, alegerile prezidențiale ucrainene ar fi trebuit să aibă loc în martie 2024.

Răspunsul integral al lui Trump, la întrebarea Politico dacă a venit momentul ca Ucraina să organizeze alegeri:

„Da, cred că da. A trecut mult timp. Nu merge prea bine. Da, cred că e momentul. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă (dreptul să facă) această alegere. Și poate că Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este democrație.”

Donald Trump a reiterat reproșurile adresate duminică președintelui ucrainean, reafirmând că acesta nu a citit planul său menit să pună capăt războiului din Ucraina. „Mulți oameni mor. Așadar, ar fi foarte bine dacă l-ar citi”.

Cu atât mai mult, a dat liderul american asigurări, cu cât Moscova „are avantajul” din punct de vedere militar și „l-a avut întotdeauna”. Rusia este „mult mai mare” decât adversarul său și „la un moment dat, în general, mărimea va face diferența”, a spus Trump.

Rusia se află într-o poziție de forță pentru a negocia, a mai subliniat el, în timp ce forțele sale au înregistrat în noiembrie cea mai mare avansare pe front din ultimul an, potrivit analizei AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

„Nu există nicio îndoială în această privință”, a afirmat el.

„Acesta nu este un război care ar fi trebuit să aibă loc”, a insistat Donald Trump, arătând că regretă „milioanele de oameni” uciși. „Ce lucru trist pentru umanitate”, a adăugat el, denunțând ajutorul acordat Ucrainei de către predecesorul său democrat de la Casa Albă.

Joe Biden „le-a dat (ucrainenilor) 350 de miliarde de dolari într-un mod atât de prostesc. Dacă nu le-ar fi dat, poate că s-ar fi întâmplat altceva”, a afirmat Donald Trump.

Potrivit lui, „o parte a problemei” este că Volodimir Zelenski și omologul său rus, Vladimir Putin, „se urăsc foarte mult” și că, prin urmare, „le este foarte greu să încerce să ajungă la un acord”.

„Putin nu a avut niciun respect pentru Biden și nici pentru Zelenski, nu-l place pe Zelenski. Se urăsc cu adevărat. Și o parte a problemei este că se urăsc foarte mult. Și le este foarte greu să încerce să ajungă la un acord. Este mai greu decât în majoritatea cazurilor. Eu… am rezolvat opt războaie, iar acesta… aș fi spus că acesta este al nouălea. Acesta ar fi fost cel mai ușor, aș fi spus, sau unul dintre cele mai ușoare. Adică, am rezolvat unul… unul care dura de 36 de ani. Am rezolvat conflictul dintre Pakistan și India. Am rezolvat atât de multe războaie. Sunt foarte mândru de asta. Și o fac destul (…) destul de ușor. Nu mi-e greu să o fac. Este ceea ce fac. Fac înțelegeri. Uh, aceasta este dificil. Unul dintre motive este nivelul de ură dintre Putin și Zelenski, care este enorm”, a explicat Trump.

Întrebat dacă el consideră că Ucraina a pierdut războiul, liderul american a răspuns că aceasta a „pierdut deja mult teritoriu”, criticându-i în același timp pe europeni.

„Nu fac o treabă bună. (…) Vorbesc prea mult și nu fac nimic concret”, a susținut el.

Aliații europeni ai Ucrainei și-au afișat luni la Londra solidaritatea cu Kievul, care afirmă că nu are „niciun drept” să cedeze teritoriile revendicate de Moscova.

În același interviu acordat Politico, președintele american a criticat aspru Europa, afirmând că aceasta merge în „direcții greșite”. Trump a descris Europa ca un grup de națiuni „în descompunere”, conduse de oameni „slabi”.

Afirmațiile lui Trump vin la câteva la zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, inclusiv chestiunea migrației.