Trump spune că intenția Netflix de a cumpăra Warner, proprietarul HBO, „ar putea fi o problemă”. „Voi fi implicat în decizie”, asigură președintele

Netflix a devenit vineri câștigătorul-surpriză în licitația pentru Warner Bros, depășind ofertele rivale ale Paramount și Comcast, scrie Financial Times.

Donald Trump a declarat duminică seară că „cota de piață foarte mare” a Netflix pe piața streamingului video ar putea reprezenta o problemă, în contextul în care compania solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru achiziționarea Warner Bros, într-o tranzacție de 83 de miliarde de dolari.

„Au o cotă de piață foarte mare, iar odată cu achiziția Warner Brothers, această cotă va crește și mai mult”, a afirmat el. „Ar putea fi o problemă”, a adăugat președintele.

Trump a declarat că „va fi implicat în decizia” privind aprobarea tranzacției.

Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg ce deține studiourile Warner Bros, au precizat că Netflix va plăti 27,75 de dolari pentru o acțiune a WBD, ceea ce înseamnă că valoarea totală a tranzacției se ridică la aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Acordul vizează studiourile de film ale Warner Bros Discovery, televiziunea HBO și serviciul său de streaming, HBO Max.

Tranzacția nu include și rețelele TV precum CNN și TNT ale Warner Bros Discovery, care vor fi separate într-o entitate distinctă ce urmează să fie listată pe bursă după scindare.

O analiză amănunțită

Financial Times scrie că este de așteptat ca tranzacția Netflix-Warner să fie supusă unei analize amănunțite din partea Departamentului de Justiție.

Când AT&T a încheiat un acord pentru achiziționarea Time Warner în timpul primei administrații Trump, o lungă bătălie cu Departamentul de Justiție a avut loc, înainte ca acordul să fie aprobat în cele din urmă.

Trump a declarat că Ted Sarandos l-a vizitat la Biroul Oval pentru o întâlnire săptămâna trecută, adăugând că directorul executiv al Netflix nu i-a dat nicio garanție cu privire la tranzacția Warner atunci când s-au întâlnit.

În scurta sa declarație de duminică, Trump l-a numit pe Sarandos „o persoană minunată” și l-a comparat cu Louis B Mayer, magnatul cinematografiei, care a cofondat studioul Metro-Goldwyn-Mayer în 1924.

„Cred că este fantastic”, a spus el despre Sarandos. „Îl respect foarte mult. În istoria Hollywoodului, se poate spune că nu a mai existat nimic asemănător cu ceea ce a realizat el. Dar este o cotă de piață mare, fără îndoială”, a afirmat președintele.

Ofertă surpriză

Oferta câștigătoare a Netflix i-a surprins pe mulți la Hollywood.

O ofertă rivală din partea Paramount era considerată drept favorită, și cu șanse mari de a primi aprobarea autorităților de reglementare, deoarece compania este susținută de Larry Ellison, cofondatorul multimilionar al Oracle și susținător al lui Trump.

În octombrie, Trump părea și el că susține oferta Paramount, spunând reporterilor că familia Ellison este „prietenă cu mine”.

CEO-ul Netflix, Sarandos, un democrat a cărui soție a fost ambasadoare în Bahamas în timpul administrației Obama, l-a vizitat și el pe Trump la Mar-a-Lago de când a fost reales anul trecut.

Tranzacția Netflix-Warner nu se va finaliza înainte de al treilea trimestru al anului 2026 sau poate chiar mai târziu. Aceasta este supusă aprobării autorităților de reglementare din SUA și Europa.

Sindicatul care îi reprezintă pe scenariștii de la Hollywood s-a numărat printre vocile din industrie care au susținut că tranzacția ar trebui blocată.

Filialele din est și vest ale Writers Guild of America au solicitat blocarea fuziunii, afirmând că „preluarea unuia dintre cei mai mari concurenți ai săi de către cea mai mare companie de streaming din lume este exact ceea ce legile antitrust au fost concepute să împiedice”.

„Rezultatul ar fi eliminarea locurilor de muncă, scăderea salariilor, înrăutățirea condițiilor pentru toți lucrătorii din domeniul divertismentului, creșterea prețurilor pentru consumatori și reducerea volumului și diversității conținutului pentru toți spectatorii”, a declarat vineri organizația.