Trump spune că Putin trebuie să facă ceva: „A pierdut un milion și jumătate de soldați”

Președintele american Donald Trump a declarat marți, 14 octombrie, că președintele rus Vladimir Putin ar trebui să „facă ceva în legătură cu războiul” din Ucraina, relatează Kyiv Independent.

La o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a declarat că Putin „ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână”, pe când conflictul intră acum în al patrulea an.

Trump a calificat războiul drept „oribil”, a afirmat că Rusia a „pierdut un milion și jumătate de soldați” răniți sau uciși.

Războiul „îl face (pe Putin) să arate foarte rău”, a spus Trump, adăugând că președintele rus „trebuie să pună capăt acestui război”.

Trump a lăudat, de asemenea, apărarea Ucrainei, remarcând: „Cine ar fi crezut că Ucraina ar fi putut lupta împotriva Rusiei timp de patru ani?”.

„Știți că în Rusia există în prezent cozi lungi la benzinării… Dintr-odată, economia lui se va prăbuși… Am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar el pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului”, a spus Trump.

Afirmația lui Trump privind 1,5 milioane de victime în rândul forțelor ruse nu este susținută de estimări independente, notează Kyiv Independent.

Evaluările serviciilor de informații occidentale sugerează că numărul total al soldaților ruși uciși și răniți ar putea fi aproape sau puțin peste 1 milion. O anchetă comună realizată de publicația rusă Mediazona și serviciul rus al BBC a identificat peste 135.000 de soldați ruși uciși până în octombrie 2025, cifră care este, de asemenea, cu mult sub cea menționată de Trump.

De cealaltă parte, un raport oficial al serviciilor secrete ucrainene susține că Rusia a pierdut 281.550 de militari în Ucraina numai în primele opt luni ale acestui an.