Trump spune că răbdarea sa cu Putin „se epuizează rapid”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea sa cu președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier rusesc, dar fără a se angaja ferm în acest sens, notează AFP.

Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la New York pentru postul de televiziune Fox News, că trebuie convins totodată și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului din Ucraina, declanşat în 2022 de invazia rusă în această ţară, Trump declarând: „E nevoie de doi pentru a dansa tango”.

„Când Putin voia să o facă, nu a vrut Zelenski. Când Zelenski a vrut, nu a mai vrut Putin”, a afirmat Trump despre posibilele negocieri de pace.

Întrebat în timpul emisiunii în direct „Fox and Friends” despre incursiunea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei în această săptămână, Donald Trump a declarat: „Nu vreau să apăr pe nimeni, dar acestea (dronele) au fost de fapt doborâte”.

Joi, președintele american, departe de a se alătura protestelor venite din partea ţărilor europene din cadrul NATO, a considerat că ar fi putut fi vorba de fapt de o „greşeală” din partea Moscovei.

Întrebat ce formă ar lua eventualele măsuri împotriva Rusiei, Donald Trump a declarat vineri: „Va consta în a-i lovi puternic cu sancţiuni împotriva băncilor, precum şi asupra petrolului, şi tarife vamale. Dar am mai făcut asta înainte, am făcut multe”.

Washingtonul este gata să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, cu condiția ca Uniunea Europeană să facă același lucru, pentru a bloca economia de război a Rusiei, a declarat marți pentru AFP un oficial american.