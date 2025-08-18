Trump spune că vrea să desființeze votul prin corespondență, după ce anunțase că Putin a fost de acord cu el pe această temă în Alaska

Liderul american declarase vineri, după summitul din Alaska, că omologul său de la Kremlin crede că votul prin poștă pune în pericol integritatea alegerilor și că scrutinul din 2020 din SUA a fost fraudat, scriu Reuters și New York Times.

Donald Trump a declarat luni că va conduce „o mișcare” împotriva votului prin corespondență și și a mașinilor de vot „foarte scumpe și controversate” din întreaga țară.

El a adăugat că va începe această inițiativă prin semnarea unui decret prezidențial care să contribuie la asigurarea onestității alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026”, a adăugat el.

„Suntem acum singura țară din lume care folosește votul prin corespondență”, a mai spus Trump – o afirmație inexactă, în condițiile în care zeci de țări din întreaga lume folosesc o formă sau alta de vot prin corespondență.

Autoritățile statale organizează alegeri separat în fiecare dintre cele 50 de state ale SUA, dar Trump le-a avertizat să se conformeze.

„Amintiți-vă, statele sunt doar un agent al guvernului federal în numărarea și centralizarea voturilor. Ele trebuie să facă ceea ce le spune guvernul federal, reprezentat de președintele Statelor Unite, pentru binele țării noastre”, a scris Trump.

El a anticipat o opoziția a democraților, pe care i-a acuzat că „fraudează la un nivel nemaivăzut”.

Aproape o treime din voturile exprimate în alegerile din 2024 au fost trimise prin poștă, potrivit unui raport al Comisiei de Asistență Electorală din SUA publicat în iunie, scrie publicația The Hill.

Deși voturile prin poștă nu au atins nivelul record de 43% înregistrat în timpul pandemiei, acestea au reprezentat 30,3% din totalul voturilor exprimate în alegeri, cu mult peste nivelurile dinaintea pandemiei.

În acord total cu Putin

Trump a acuzat în mod repetat fraudarea alegerilor din 2020 – și nu numai – criticând în mod special votul prin corespondență.

Comentariile sale de luni vin după ce președintele american a declarat că Vladimir Putin a fost de acord cu el pe această temă, în cadrul summitului din Alaska de vineri.

„Vladimir Putin, un tip inteligent, a spus că nu se pot organiza alegeri corecte cu votul prin corespondență”, a declarat Trump pentru emisiunea „Hannity” de la Fox News Channel, după întâlnirea din Alaska.

„Și ai pierdut din cauza votului prin corespondență. A fost o alegere frauduloasă”, i-ar fi spus Putin, în timpul summitului, potrivit relatării lui Trump.

„El (Putin) a spus că nu există nicio țară în lume care să folosească această metodă în prezent”, a continuat Trump.

Zeci de țări permit votul prin corespondență

În ciuda afirmațiilor lui Trump și Putin, zeci de țări din întreaga lume permit o formă de vot prin corespondență — inclusiv Rusia, unde Putin a semnat o lege care permite acest lucru în 2020, în timpul pandemiei Covid-19.

Trump însuși a votat prin corespondență în unele alegeri anterioare și și-a îndemnat susținătorii să facă același lucru în 2024.

Nicio anchetă independentă nu a constatat fraude pe scară largă care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor din 2020, câștigate de Joe Biden.

Putin, care este președinte sau prim-ministru al Rusiei din 1999, a fost ales pentru un nou mandat cu 87% din voturi în alegerile din 2024, care au stârnit acuzații de fraudă electorală din partea unor observatori independenți, a opoziției și a guvernelor occidentale.

Cel mai important lider al opoziției, Alexei Navalnîi, a murit într-un penitenciar din Arctica în 2024.

Trump vrea reforma electorală cât mai repede

Trump și-a arătat vineri nemulțumirea față de republicani, pe care i-a criticat pentru că nu au acordat prioritate legislației privind reforma electorală.

„Republicanii o doresc, dar nu suficient de puternic”, a declarat Trump în timpul interviului.

„Nu poți avea o democrație puternică cu votul prin corespondență”, a adăugat el.

Unii republicani, susținând afirmațiile lui Trump, consideră că modificări precum restricționarea votului prin corespondență și obligativitatea prezentării unui act de identitate ar putea reduce riscurile de falsificare a buletinelor de vot, de uzurpare a identității sau alte forme de fraudă, care, potrivit analiștilor independenți, sunt rare.