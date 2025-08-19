Trump, surprins de un microfon deschis când îi șoptea lui Macron că Putin „vrea să facă o înțelegere pentru mine”

Președintele american Donald Trump a organizat discuții cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, și apoi și cu o serie de lideri europeni, luni, la Casa Albă, iar înaintea dialogului multilateral a fost surprins de un microfon deschis când a spus că este de părere că pentru el vrea președintele rus Vladimir Putin să se ajungă la o soluționare a războiului din Ucraina, potrivit CNN.

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în Camera de Est a Casei Albe. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi acest lucru? Pe cât de nebunesc sună”, a continuat liderul american.

Donald Trump a fost auzit și în timp ce vorbea despre organizarea unui summit trilateral cu președinții Ucrainei și Rusiei, despre care liderul american a spus și public că el crede că se va concretiza.

„Tocmai îi spuneam președintelui (Zelenski, n.r.) că tocmai am vorbit cu președintele Putin indirect și vom avea o convorbire telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi, și poate vom avea, poate nu, o trilaterală. Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă vom avea, avem o șansă bună – cred că dacă avem o trilaterală există o șansă bună să îi punem capăt (războiului, n.r.), însă el așteaptă apelul meu când terminăm cu această întâlnire”, a afirmat Donald Trump, luni, în cadrul declarațiilor făcute alături de omologul ucrainean în Biroul Oval.

În timpul discuțiilor dintre Trump și liderii europeni, Macron a propus să fie reprezentată și Europa într-un eventual summit între președinții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei.

„Cred că, ca o continuare, am avea nevoie probabil de o întâlnire cvadrilaterală. Pentru că atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european”, a spus liderul francez, transmite CNN.