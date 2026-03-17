„Trump uită un lucru”. Băsescu îl critică pe președintele american după declarațiile despre NATO

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat pe liderul Statelor Unite, Donald Trump, spunând că acesta a cerut sprijinul aliaților europeni în Orientul Mijlociu chiar dacă „statele mari din Europa, Germania, Franța, Regatul Unit, n-au fost consultate când a început acest război”. El a menționat, de asemenea, că România a fost cea care a intervenit pentru a sprijini Washingtonul în conflictele sale din ultimele trei decenii, nu invers.

Marți, într-o intervenție la B1 TV, Traian Băsescu a comentat declarațiile președintelui american, care a reclamat lipsa sprijinului din partea statelor europene în Orientul Mijlociu cu toate că înainte de începerea războiului „n-a considerat necesară o colaborare cu aceste țări”.

„Cred că domnul Trump mai uită un lucru. Dânsul are pretenția că ne-a apărat nu știu câți ani – nu mi s-a părut că România a fost apărată de Statele Unite în vreo împrejurare de când s-a produs Revoluția. Dimpotrivă, de la Revoluție încoace, din `90, să spunem, România a ajutat Statele Unite, și în Afganistan, și în Irak, și în Balcani. Deci deocamdată România n-a făcut apel la sprijinul Statelor Unite spre a fi apărată. Dimpotrivă, cei care au cerut sprijin au fost americanii și România l-a dat”, a subliniat Traian Băsescu.

El a spus că Trump „face confuzii” în ceea ce privește „cât cheltuiește America pentru apărare comparativ cu noi”.

„Păi, nu e vorba de a cheltui egal, pentru că nu avem avantaje egale. Statele Unite vor să domine lumea și atunci le trebuie investiții militare majore. Noi nu ne-am propus să dominăm lumea, nu ne-am propus să avem 11 portavioane nucleare, nu ne-am propus să fim putere dominantă pe glob. Ne-am propus să fim buni parteneri, buni aliați, ceea ce am și demonstrat acum”, a explicat fostul președinte al României.

Traian Băsescu, despre Armata Română: „Insuficient dotată pentru o situație de război”

Fostul președinte a vorbit despre înzestrarea Armatei Române și a atras atenția că „noi trebuie să fim primii care să ne garanteze apărarea”.

„Noi trebuie să fim primii care să ne garanteze apărarea (…). Armata este relativ dotată în ultima perioadă, va continua să se doteze, dar este clar că este insuficient dotată pentru o situație de război, dar asta este, aici suntem, atât am putut să facem”, a adăugat Băsescu.

El a spus că are „o îngrijorare cu privire la nepăsarea noastră”, spunând că „ne amăgim cu această siguranță că nu ni se întâmplă nimic, că noi nu suntem implicați în război”.

„Toate ieșirile politicienilor noștri sunt „n-aveți grijă”, „e totul bine”, „nu suntem în pericol”, „nu ni se poate întâmpla nimic”, iar eu o spun foarte deschis, ni se pot întâmpla foarte multe (…). Știm situația din Golful Persic, dar la câțiva kilometri bâzâie dronele rusești, tot în partea de frontieră cu Ucraina, deci România este într-o situație dificilă, iar populația trebuie conștientizată, trebuie să știe că pacea nu e o garanție”, a mai declarat fostul șef al staului.