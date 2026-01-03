LIVE VIDEO Donald Trump: Vom conduce noi Venezuela / Suntem gata de un al doilea atac, dacă este necesar / Vom trimite marile companii americane, să investească miliarde

„Vom conduce noi Venezuela”, a afirmat sâmbătă Donald Trump într-o conferință de presă ținută în reședința sa de la reședința sa din Mar-a-Lago după ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurată în capitala Caracas. El a lăudat iar „măreția” armatei americane și a spus că aceasta era și este pregătită de un al doilea atac, adăugând se pare că nu mai este nevoie. „Vom trimite marile companii petroliere americane să investească miliarde de dolari”, a adăugat președintele SUA.

Principalele declarații ale lui Donald Trump, LIVE pe HotNews.ro:

Trump începe vorbind despre un asalt extraordinar, nemaivăzut de pe vremea războaielor mondiale, pentru a-l aduce pe Maduro în fața justiției.

Nicio națiune nu ar fi putut face ce a făcut America ieri.

Maduro a fost capturat cu succes în întuneric complet, luminile din Caracas erau stinse. Era întuneric și mortal.

Luminile din Caracas au fost stinse datorită unei anume capacități pe care o avem. Toată capacitatea militară venezueleană a fost făcută neputincioasă.

În operațiune au fost folosite forțe aeriene, terestre și navale. A fost una dintre cele mai șocante, eficiente și puternice desfășurări de măreției și competenței armatei americane.

Nu a fost pierdută nicio piesă de echipament militar, niciun soldat nu a fost rănit. Au fost copleșiți rapid, și foarte repede, deși ne așteptau și știau că venim.

Vom conduce noi Venezuela până când va veni momentul în care vor putea proceda la o tranziție sigură, corectă și judicioasă. Până când va fi bogată, independentă și sigură.

Suntem gata de un al doilea atac, dacă este necesar. Am presupus că va fi nevoie de un al doilea val (al operațiunii), dar acum probabil că nu e nevoie.

Statele Unite au anihilat 97% din traficul de droguri care venea pe mare, încărcătura fiecărei bărci ucide în medie 25.000 de oameni. Cele mai multe droguri veneau din Venezuela.

Vrem pace, libertate și dreptate pentru marele popor al Venezuelei, inclusiv pentru mulți dintre venezuelenii care trăiesc acum în Statele Unite și vor să se întoarcă în țara lor, care este patria lor.

Nu putem risca ca cineva care nu are în vedere binele poporului venezuelean să preia controlul asupra Venezuelei după zeci de ani de astfel de situații. Nu vom permite acest lucru.

c petroliere americane, cele mai mari din lume, să investească miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră, și să înceapă să aducă bani țării, iar noi suntem pregătiți să lansăm un al doilea atac, mult mai amplu, dacă va fi nevoie. Așadar, eram pregătiți să lansăm un al doilea val.

Conferința de presă era programată să înceapă la ora 18:00 (11:00) în Florida, dar Donald Trump întârzie să vină în sala unde este așteptat de jurnaliști și de camerele TV.

Maduro este dus la New York să fie acuzat și judecat

Anterior, Trump a declarat declarat într-o intervenție telefonică la Fox News că s-a uitat ca la un film la operațiunea „uimitoare” din Venezuela.

Potrivit președintelui american Maduro și soția sa se află la bordul navei USS Iwo Jima, care se îndreaptă spre New York, unde va fi judecat pentru trafic de droguri și arme la curtea federală din Manhattan.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele speciale americane în timpul raidului, au declarat surse pentru CNN.

Trump, care și-a petrecut Crăciunul și Anul Nou în Palm Beach, la clubul său privat Mar-a-Lago, a declarat că a urmărit cum armata americană l-a capturat pe Maduro, inclusiv cum au spart ușile de oțel de acolo.

Trump: Nu am mai văzut niciodată așa ceva

„Ei bine, am urmărit totul dintr-o cameră. Aveam o cameră și am urmărit totul, am urmărit fiecare aspect. Eram înconjurați de o mulțime de oameni, inclusiv generali, și ei știau tot ce se întâmpla. Și a fost foarte complex, extrem de complex”, a spus Trump.

„Serios, au spart ușile și au pătruns în locuri în care nu ar fi trebuit să poată intra, au spart uși de oțel care fuseseră instalate tocmai din acest motiv, și au fost distruse în câteva secunde. Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a continuat Trump.

El a afirmat că unii militari americani au fost răniți când un elicopter a fost lovit în timpul operațiunii, care a fost meticulos planificată în secret începând din decembrie.

Președintele american a afirmat că Statele Unite nu vor permite niciunui oficial din regimul venezuelean să îi succedă său Maduro.

„Nu putem risca să lăsăm pe altcineva să îi ia locul și să continue pe aceeași cale”. Statele Unite vor fi „foarte implicate” în viitorul Venezuelei, a adăugat Trump, spunând că „dorește libertate pentru popor”.