„Acolo se şoptea, nu se striga”, spune Tudor Chirilă, într-un dialog cu HotNews, despre manifestația de comemorare a victimelor incendiului de la clubul Colectiv, de joi seară. „Cine nu a respectat legea?”, se întreabă artistul, precizând că e posibil ca tot românii să ajungă să plătească amenda de 3.000 de lei.

Tudor Chirilă s-a numărat printre sutele de persoane care au participat la marșul de comemorare al victimelor incendiului de la Colectiv, organizat joi seară, la zece ani de la tragedia în urma căreia 65 de oameni au murit.

„Oamenii care nu au fost acolo ar trebui să ştie că, de la începutul până la sfârşitul acestor acţiuni de comemorare a victimelor de la Colectiv şi de revoltă tăcută faţă de faptul că statul n-a făcut un centru de arşi timp de 10 ani în Bucureşti, totul s-a petrecut într-o linişte spartă doar de şoaptele oamenilor”, a explicat Tudor Chirilă, în dialog cu HotNews.

El spune că evenimentul s-a desfășurat „într-o linişte mormântală”.

„Acolo se şoptea, nu se striga. Nu puteai să deranjezi pe nimeni. Era o linişte mormântală. Erau mulţi care aduceau lumânări şi ţineau un moment de reculegere. Nu a fost un grup gălăgios care a protestat. Era o comemorare, nu un protest. Chiar şi marşul a fost la fel de tăcut. Oamenii au mers pe prima bandă a bulevardelor, în linişte”, mai spune Tudor Chirilă despre atmosfera din seara de joi, de la comemorarea victimelor incendiului din clubul Colectiv.

Evenimentul s-a terminat neașteptat: Marian Rădună, unul dintre organizatorii manifestației, a fost amendat de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru că „s-a depășit ora de comemorare”.

Amenda a fost semnată după ora 23:00, când, potrivit lui Rădună, aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere.

„În cazul momentului de comemorare, nu era obligatoriu ca lumea să plece”

În dialogul cu HotNews, Tudor Chirilă spune că nu ia partea nici organizatorului evenimentului, nici jandarmului care a aplicat amenda, subliniind că legea trebuie respectată.

„Dar trebuie să vedem cine nu a respectat-o. Marian Rădună a explicat că erau două acţiuni, una de marş şi una de comemorare. Or, în cazul momentului de comemorare, nu era obligatoriu ca lumea să plece. Deci, dacă Marian Rădună avea dreptate din punct de vedere legal, iar jandarmul nu a ascultat, cine nu a respectat legea?”, arată Tudor Chirilă.

El subliniază şi faptul că, dacă organizatorul Marian Rădună va câştiga în instanţă anularea amenzii, „tot noi, contribuabilii, vom plăti cheltuielile sale de judecată în procesul cu Jandarmeria”.

Șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, spune că regretă amenda de 3.000 de lei şi că, „din punct de vedere legal, au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale”.

O reacţie a avut şi Oana Matei, soția unui supraviețuitor Colectiv, care a fost una dintre cele câteva sute de persoane care au participat joi seară, în București. „Am plâns peste program și au dat amendă. Jandarmeria a considerat că s-a depășit programul în care aveam voie să plângem morții de la #Colectiv și să aprindem lumânări. Cât cinism, câtă nerușinare, câtă durere. Asta-i țara…”, a scris ea, vineri dimineață, pe Facebook.