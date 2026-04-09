Tudor Chirilă, dezlănțuit la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză de „trădare” și că s-a molipsit de „pesedism”: „Poate că sunteți fericit cu sindromul Stockholm”

Cântărețul și actorul Tudor Chirilă, cunoscut pentru activismul său social, i-a transmis un mesaj direct președintelui Nicușor Dan, acuzându-l în termeni duri pe acesta că a „trădat” prin numirile făcute la șefia marilor parchete.

„Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani. Tot ieri, prin numirile pe care le-ați acceptat la șefiile parchetelor ați comis o serie de trădări”, a scris joi Tudor Chirilă într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice. Ați trădat valorile pe care le-ați promovat se pare că doar declarativ în ultimii ani: reformă instituțională, justiție independentă, justiție funcțională”, a continuat el.

Acuzându-l pe președinte că a ignorat avizele negative față de unii dintre procurorii propuși de ministrul PSD Radu Marinescu, Chirilă afirmă totodată că președintele Nicușor Dan a ignorat „cu bună știință munca unor jurnaliști onești care nu de puține ori și-au făcut meseria printre intimidări și amenințări cu moartea”.

Chirilă îl acuză pe Nicușor Dan că s-a alăturat „extremiștilor vopsiți în patrioți”

„Ați ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție. După documentarul Recorder, o ofensivă mediatică fără precedent condusă de televiziuni ale condamnaților penal, suveraniști de fațadă, auriști, pesediști sau peneliști precum și gașca Savonea, expresia mafiei din justiție, s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție. V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți care în liniște jubilează că lucrurile merg în direcția justiției selective, aia care apără pe cine trebuie”, a mai scris Tudor Chirilă.

El l-a acuzat totodată pe președinte că, de la preluarea funcției, nu s-a folosit de instrumentele și prerogativele care i-ar fi permis să dea semnalul că promisiunile din campanie „nu sunt vrăjeală ieftină”.

„Cum ar fi să prezidați o ședință CSM, să fiți prezent într-o ședință de guvern alături de plagiatorul Marinescu, de exemplu, sau pur și simplu să comunicați că e nevoie de mult mai mult decât reciclarea unor oameni care fac parte dintr-un sistem retrograd”, a exemplificat Chirilă.

El a continuat seria acuzațiilor:

„Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei. Îndrăznesc să spun că majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta”.

Nicușor Dan, acuzat că s-a „molipsit așa de repede” de „pesedism”

Chirilă a criticat și una dintre afirmațiile făcute de Nicușor Dan în conferința sa de presă de miercuri seara.

„Înțeleg și că din punctul dumneavoastră de vedere considerați că liderii de opinie nu își asumă nimic și că dumneavoastră vă asumați peste patru ani la vot. Haide să vă spun eu ce își asumă formatorii de opinie și cei care v-au votat: pierderea a încă cinci ani din viețile lor, cinci ani în care privesc cum președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie. Bănuiesc că sesizați și singur ipocrizia propriilor declarații din care reiese că opiniile sunt bune atâta timp cât servesc un rezultat în campanie, nu? Ei bine, trist este că societatea civilă de care v-ați folosit în mod indirect a rămas pe poziții vis a vis de cum ar trebui să arate România onestă, dumneavoastră nu”, a scris cântărețul și actorul român.

„Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Grindeanu, Ponta, Simion, Georgescu, Antonescu și câțiva băieți mai discreți din servicii undeva într-o sală de festivități la Cotroceni după care să ne anunțați pe un ton ritos reconcilierea națională și al doilea mandat”, a continuat el.

„Pesedismul, fesenismul și securismul de care se pare că v-ați molipsit așa repede, domnule Nicușor Dan, înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. Vă îndreptați cu viteză într-acolo. Dar, sigur, aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE”, și-a încheiat el mesajul.