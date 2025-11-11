Tudor Chirilă intervine în disputa dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu: „E important să nu uitați asta niciuna dintre voi”

Tudor Chirilă, la conferința de presă organizată de asociația „Dăruiește Viață” după încheierea transferului pacienților în noile secții din corpul de spital construit de către organizație. București, 16 aprilie 2024. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

După mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu despre „incompatibilitatea de roluri” în care se află cealaltă cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, artistul Tudor Chirilă a reacționat.

Un cunoscut susținător, de lungă durată, al ONG-ului care a construit spitalul oncologic pentru copii, Tudor Chirilă a ținut să le transmită celor două o listă cu personalități internaționale care au ocupat și funcții publice.

„Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate”, a insistat artistul, într-un comentariu publicat la postarea lui Carmen Uscatu.

Ce a scris Tudor Chirilă:

@Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Daruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi. Îți las mai jos o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică: Barack Obama – Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017) / Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago. Ségolène Royal – Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017) / Désirs d’Avenir-fondatoare. José Ramos-Horta (Timorul de Est) – ministru de externe, ulterior președinte / Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos. Nicola Sturgeon – Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare.

Pentru mine și alte mii de români care am donat la către Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu.

Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate.

Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”

Mesajul publicat de Tudor Chirilă vine după ce, marți, într-un interviu acordat HotNews, Carmen Uscatu a semnalat situația de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu, pe care a catalogat-o drept „o vulnerabilitate foarte mare” la adresa asociației „Dăruiește Viață”.

Motivul invocat despre această vulnerabilitate este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului. Această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pună întrebări cu privire la un posibil conflict de interese, a spus Carmen Uscatu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, ulterior în cursul zilei, că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern. „Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Statutul meu este 100% conform legii”, a subliniat vicepremierul, într-un punct de vedere trimis HotNews.

În cursul serii, Carmen Uscatu a revenit cu un mesaj, în care a insistat că Oana Gheorghiu se află în incompatibilitate – adică mesajul la care a reacționat Tudor Chirilă.

„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru. Oana Gheorghiu va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”, a scris Uscatu, în respectiva postare publicată pe Facebook.