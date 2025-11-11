Tudor Chirilă intervine în disputa dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu: „E important să nu uitați asta niciuna dintre voi”
După mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu despre „incompatibilitatea de roluri” în care se află cealaltă cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, artistul Tudor Chirilă a reacționat.
Un cunoscut susținător, de lungă durată, al ONG-ului care a construit spitalul oncologic pentru copii, Tudor Chirilă a ținut să le transmită celor două o listă cu personalități internaționale care au ocupat și funcții publice.
„Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate”, a insistat artistul, într-un comentariu publicat la postarea lui Carmen Uscatu.
Ce a scris Tudor Chirilă:
- „@Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Daruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi.
- Îți las mai jos o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică: Barack Obama – Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017) / Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago. Ségolène Royal – Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017) / Désirs d’Avenir-fondatoare. José Ramos-Horta (Timorul de Est) – ministru de externe, ulterior președinte / Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos. Nicola Sturgeon – Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare.
- Pentru mine și alte mii de români care am donat la către Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu.
- Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate.
- Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”
Mesajul publicat de Tudor Chirilă vine după ce, marți, într-un interviu acordat HotNews, Carmen Uscatu a semnalat situația de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu, pe care a catalogat-o drept „o vulnerabilitate foarte mare” la adresa asociației „Dăruiește Viață”.
Motivul invocat despre această vulnerabilitate este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului. Această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pună întrebări cu privire la un posibil conflict de interese, a spus Carmen Uscatu.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, ulterior în cursul zilei, că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern. „Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Statutul meu este 100% conform legii”, a subliniat vicepremierul, într-un punct de vedere trimis HotNews.
În cursul serii, Carmen Uscatu a revenit cu un mesaj, în care a insistat că Oana Gheorghiu se află în incompatibilitate – adică mesajul la care a reacționat Tudor Chirilă.
„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru. Oana Gheorghiu va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”, a scris Uscatu, în respectiva postare publicată pe Facebook.