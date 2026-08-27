Gestul pe care Tudor Chirilă îl solicită din partea lui Nicușor Dan: „De la primul pesedist al țării poate cerem cam mult”

Tudor Chirilă i-a cerut joi președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, să-l demită pe șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu, după dezvăluirile site-urilor de investigații Recorder și Snoop .

„Domnule Nicușor Dan, așteptăm demiterea lui Pahonțu înainte să-și aranjeze un moștenitor. Hai că e mai simplu ca o ecuație cu o necunoscută, că nu e nicio necunoscută. E doar o scădere. Aveți obligația să scădeți un securist din sistem. Bine, de la primul pesedist al țării poate cerem cam mult”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Mesajul artistului a venit înainte ca șeful statului să fie întrebat, joi seară, la Chișinău, despre situația lui Pahonțu.

„Consilierii lui Nicușor mai girează mult mascarada asta? Vlad Voiculescu, Radu Burnete? În definitiv orice domeniu de consiliere e afectat de asta”, a continuat Chirilă.

Nicușor Dan: „Am citit un articol și nu am găsit nimic”

Președintele Nicușor Dan a susținut, joi seara târziu, o conferință de presă la Chișinău. Întrebat dacă l-a evaluat pe generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, așa cum a promis la începutul mandatului, președintele a spus că l-a evaluat „cu propriile mele simțuri”

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria România. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”, a spus Nicușor Dan.

„O evaluare a SPP am făcut-o cu propriile simțuri. Pare că funcționează, un serviciu profesionist. Și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut special pentru domnul Pahonțu, deoarece sunt multe multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut. Nu știu care e scandalul”, a continuat șeful statului.