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Actualitate

Gestul pe care Tudor Chirilă îl solicită din partea lui Nicușor Dan: „De la primul pesedist al țării poate cerem cam mult”

Ana Teșcan
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Tudor Chirilă i-a cerut joi președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, să-l demită pe șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu, după dezvăluirile site-urilor de investigații Recorder și Snoop .