Tudor Chirilă, replici dure pentru Sorin Grindeanu, după ce șeful PSD l-a numit într-un interviu: „Răspândește știri false. Bineînțeles că nu e adevărat, o aberație”

Artistul Tudor Chirilă spune că președintele PSD, Sorin Grindeanu, răspândește știri false, fâcând referire la o declarație în care social-democratul a susținut că Tudor Chirilă face parte din grupul de lucru creat la guvern pentru a discuta legile justiției. Reacția lui Tudor Chirilă vine la două zile după declarația președintelui PSD.

„Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea, cel cu Ordonanța 13 – noaptea ca hoții, prietenul mafioților Nordis, băieții ăia care au țepuit sute de oameni, președintele partidului care a măcelărit legile justiției, apărătorul Liei Savonea și în general un impostor politruc, face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește ȘTIRI FALSE”, a scris Tudor Chirilă, joi seara, pe Facebook.

Marți, prezent într-o emisiune la Gândul, Sorin Grindeanu a întrebat „care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? (…) Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu”.

„Probabil că-l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu”

Tudor Chirilă susține că Sorin Grindeanu „a avut o declarație în care acreditează ideea că eu aș fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan”:

„Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e în coaliția de guvernare. Deși ar vrea să nu mai fie ca să poată să vină din nou partidul la furat când s-o mai redresa bugetul”, a scris Chirilă.

Artistul susține că probabil pe Sorin Grindeanu îl deranjează „că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu și s-a gândit că un pic de ticăloșie ar putea să mă discrediteze un pic. Probabil că îi va reuși că în general dezmințirile sunt mai puțin vizualizate decât atacurile”.

Tudor Chirilă: Nu sunt membru în niciun comitet și în niciun grup de lucru legat de justiție

Tudor Chirilă spune că nu este membru în niciun comitet sau grup de lucru legat de legile justiției, precizând că „niciun ziar online, nimeni dintre cei care au preluat ca atare această minciună nu s-a chinuit s-o verifice întrebându-mă”.

„Ca orice cetățean cu drepturi în țara asta pot să-mi dau cu părerea despre lucruri care ne privesc pe toți. Chiar dacă îi convine sau nu lui Grindeanu. Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos. Deși istoricul domnului Grindeanu îl recomandă de ani buni în acest sens”, a mai scris Chirilă pe Facebook.

Sorin Grindeanu a spus marți la Gândul că UDMR și USR l-au întrebat pe premierul liberal luni, când a avut loc ședința coaliției, care este rolul comitetului de analiză și revizuire a legilor din domeniul justiției, având în vedere că există Parlament și comisii de resort în acest sens, iar Ilie Bolojan nu le-a dat niciun răspuns.

Cu această ocazie, liderul social-democrat a sugerat că prezența organizațiilor neguvernamentale în acel comitet este inadecvată, deși a spus ulterior că „tot ce vine și dinspre societatea civilă e foarte binevenit”.

„Care e expertiza unor domni, doamne de la Vocea României, de exemplu, în ceea ce privește legile justiției? (…). Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu”, a spus Grindeanu.