Tudor Tim Ionescu, alias Tudy, a demisionat din functia de viceprimar al Capitalei

Tudor Tim Ionescu, alias Tudy, a demisionat din functia de viceprimar, potrivit unui comunicat emis de ALDE. Acesta spune ca a decis acest lucru vazand campania mediatica declansata impotriva sa pe considerente ce tin exclusiv de sfera vietii sale private.

„Vazand campania mediatica declansata impotriva mea pe considerente ce tin exclusiv de sfera vietii mele private, din urma cu mai bine de cinci ani, am luat decizia de a demisiona din functia de viceprimar al municipiului Bucuresti. Am castigat aceasta functie cu sprijinul colegilor mei din ALDE, cat si al PSD, fiind ales pe lista ALDE a Consiliului General de catre cetatenii Bucurestiului si tin sa le multumesc tuturor. Ca liberal, cred atat in separarea sferei publice de cea privata, cat si in faptul ca judecata politica trebuie sa aiba loc in zona politicului, luand in calcul exclusiv elemente de ordin politic. Un episod de viata privata din trecutul meu, o greseala, un episod ce nu a devenit cunoscut decat prin indiscretia altora si care nu a produs niciun fel de prejudicii unor terti, nu poate si nu ar fi trebuit transformat intr-un obstacol in calea unei cariere publice. Aceasta s-ar fi cuvenit a fi masurata numai prin rezultatele ei publice. Nu cred ca intr-o societate libera si democratica cineva poate fi stigmatizat definitiv si descalificat de la orice functie publica, din pricina unei intamplari din sfera intima”, spune acesta.

„Constat insa ca perceptiile din lumea virtuala par sa aiba mai multa greutate decat realitatea. Realitate bazata pe studii universitare solide la una dintre cele mai prestigioase universitati europene, realitate bazata pe experienta administrativa dobandita ani la rand in aparatul de lucru al Parlamentului European si experienta politica acumulata in organizarea de partid si a campaniei electorale, toate desfasurate in cadrul miscarii liberale. Am luat aceasta decizie pentru ca nu-mi doresc ca atacurile la persoana mea sa afecteze echipa din care fac parte. ALDE este continuatorul liberalismului in Romania si reprezinta viitorul intrucat, in ALDE, fiecare membru isi poate construi viitorul. Depinde doar de el acest lucru. Renuntarea la functia de viceprimar nu va insemna abandonarea dorintei mele de cetatean care doreste sa vada un Bucuresti mai bun pentru locuitorii sai, de tanar roman care s-a intors in patria sa Romania, pentru a-si aduce modesta contributie la progresul ei. Voi demonstra de ceea ce sunt capabil prin proiectele pe care le voi realiza, iar cei ce doresc sa mi se alature, vor putea sa contribuie la materializarea lor”, a declarat acesta.

Tudor Tim Ionescu a fost ales in functia de viceprimar joia trecuta, fiind votat de majoritatea PSD-UNPR-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Tudor Ionescu, zis Tudy, a fost stagiar la Parlamentul Europen din partea PNL, insa si-a dat demisia dupa ce presa tabloida a prezentat imagini intime cu acesta.

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Notă editorială (13 octombrie 2026): Mai multe pasaje din acest articol au fost editate pentru a elimina detalii privind viața privată care nu sunt relevante pentru subiectul de interes public. Informațiile referitoare la alegerea viceprimarilor Capitalei au fost păstrate.