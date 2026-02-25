„Tulsa King”, unul dintre serialele TV de succes, va avea un spin-off, cu un mare actor

Serialul „Tulsa King”, una dintre producțiile de succes ale platformei Paramount+, va avea un spin-off intitulat „Frisco King”, în care rolul principal va fi interpretat de Samuel L. Jackson. Noul proiect este dezvoltat de Taylor Sheridan, creatorul universului „Tulsa King”.

Potrivit anunțului făcut de Paramount+, Sheridan va scrie toate cele opt episoade ale primului sezon și va fi, alături de Jackson, producător executiv al serialului. Din echipa de producție face parte și Sylvester Stallone, protagonistul din „Tulsa King”.

Samuel L. Jackson, „Pulp Fiction” (1994).,Image: 726243851, License: Rights-managed, Restrictions: For Editorial Use Only -, Model Release: no, Pictured: Samuel L. Jackson, Credit line: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

„Suntem onorați că Taylor Sheridan va scrie primul sezon din «Frisco King» și va aduce la viață personajul emblematic al lui Samuel L. Jackson. Faptul că va semna toate episoadele sezonului va fi o bucurie pentru fanii «Tulsa King» și pentru publicul din întreaga lume.”, a declarat Matt Thunell, președintele Paramount Television Studios, într-un comunicat, citat de tvline.com.

Comandat oficial în iulie anul trecut, „Frisco King”, cunoscut anterior sub titlul „NOLA King” și mutat între timp din New Orleans în Texas, îl are în centrul poveștii pe Russell Lee Washington Jr., personaj interpretat de Jackson, introdus pentru prima dată în sezonul al treilea din „Tulsa King”. Filmările vor începe la sfârșitul lunii martie, în Fort Worth, Texas.

Serialul principal a fost deja reînnoit pentru sezonul al patrulea, însă, deocamdată, nu există un calendar pentru revenirea acestuia pe Paramount+ sau pentru lansarea spin-off-ului „Frisco King”.

În România, „Tulsa King” este difuzat pe SkyShowtime.