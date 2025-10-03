Tunisian condamnat la moarte după postări pe Facebook împotriva președintelui. „Nu ne vine să credem”

Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte pentru acuzațiile de insultă la adresa președintelui și atentat la securitatea statului prin postări pe rețelele sociale, au declarat vineri avocatul său și șeful Ligii Tunisiene pentru Drepturile Omului, potrivit Reuters.

Decizia este fără precedent în Tunisia, unde restricțiile asupra libertății de exprimare au fost înăsprite de când președintele Kais Saied a preluat aproape toate puterile în 2021.

Bărbatul condamnat, Saber Chouchane, un muncitor zilier în vârstă de 56 de ani, este un cetățean obișnuit cu o educație limitată, care pur și simplu scria postări critice la adresa președintelui înainte de arestarea sa de anul trecut, a declarat avocatul său, Oussama Bouthalja, pentru Reuters.

„Judecătorul de la tribunalul din Nabeul l-a condamnat pe bărbat la moarte din cauza postărilor de pe Facebook. Este o hotărâre șocantă și fără precedent”, a spus Bouthalja.

Decizia instanței a fost contestată în apel, a precizat avocatul.

„Nu ne vine să credem”, a declarat Jamal Chouchane, fratele lui Saber, pentru Reuters prin telefon. „Suntem o familie care suferă de sărăcie, iar acum opresiunea și nedreptatea s-au adăugat sărăciei”, a mai spus fratele bărbatului condamnat.

Sentința a stârnit un val de critici și ironii pe rețelele sociale.

Mulți au descris-o drept o încercare deliberată de a insufla frică în rândul vocilor critice la adresa președintelui Saied, avertizând că astfel de măsuri dure ar putea înăbuși și mai mult libertatea de exprimare și ar putea agrava tensiunile politice.

De când Saied a dizolvat parlamentul ales și a început să guverneze prin decret, Tunisia s-a confruntat cu tot mai multe critici din partea grupurilor pentru drepturile omului cu privire la erodarea independenței sistemului judiciar. Opoziția a numit acapararea puterii de către Saied o lovitură de stat.

Cei mai mulți dintre liderii opoziției, pe care președintele i-a etichetat drept trădători, se află în spatele gratiilor în baza unor acuzații diverse.