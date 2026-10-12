Turci reținuți în Germania, după incendiul de la stația Starlink din Polonia. Varșovia învinovățește Rusia

Doi cetățeni turci au fost reținuți în Germania în legătură cu un incendiu produs la o stație Starlink din Polonia, a anunțat Varșovia, luni, potrivit Reuters.

Oficiali din mai multe țări UE acuză Rusia de multă vreme că desfășoară acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni hibride în Europa, cu scopul de a eroda sprijinul pentru Ucraina.

Astăzi, ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că Germania se confruntă cu un „război din umbră”, al cărui „obiectiv depășește cu mult tot ce s-a văzut în timpul Războiului Rece”. Totodată, șeful serviciului secret ceh a avertizat că Rusia poate recurge, în următoarele luni, la operațiuni mai riscante și de amploare mai mare împotriva statelor NATO.

Moscova susține că acuzațiile sunt nefondate și sunt rezultatul unei isterii antiruse.

Polonia spune că în spatele incendiului de la stația Starlink se află Rusia

Incendiul care a avut loc în septembrie la o stație Starlink din zona centrală a Poloniei a cuprins sistemul de alimentare cu energie și generatorul de rezervă. La momentul respectiv, autoritățile poloneze spuneau că a fost vorba despre un act de sabotaj menit să perturbe serviciile de internet, inclusiv pe cele destinate armatei ucrainene.

„Nu avem nicio îndoială că serviciile ruse se află în spatele acestui act de sabotaj și merită adăugat că serviciile ruse apelează tot mai des la persoane legate de lumea interlopă”, a declarat ministrul polonez pentru serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, într-o conferință de presă.

Ministrul polonez al afacerilor interne, Marcin Kierwinski, a spus că turcii reținuți în Germania vor fi puși sub acuzare în Polonia pentru comiterea unor acte de sabotaj la ordinul unui serviciu de informații străin.

Elon Musk a activat serviciile Starlink în Ucraina în 2022, după ce Kievul a solicitat sprijin în războiul cu Rusia.

Polonia a spus în trecut că plătește abonamentul Starlink al Ucrainei.

În ciuda conflictelor ulterioare ale lui Musk cu oficiali ucraineni din cauza opiniilor sale despre război, armata Ucrainei se bazează pe zeci de mii de terminale Starlink pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone.

În acest an, Musk a acceptat să dezactiveze mii de terminale Starlink procurate de ruși de pe „piața gri” din Ucraina.

Ucraina încearcă acum să folosească terminalele Starlink și pentru atacuri pe teritoriul Rusiei.