Guvernul german vrea consolidarea serviciilor secrete, în lupta cu „războiul din umbră”. „Depășește cu mult tot ce s-a văzut în Războiul Rece”

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a avertizat luni că Germania se confruntă cu un „război din umbră” și că această amenințare subliniază necesitatea de a consolida serviciul german de informații interne, BfV, a scris Reuters.

„Războiul din umbră la care asistăm astăzi are un obiectiv care depășește cu mult tot ce s-a văzut în timpul Războiului Rece”, a declarat Dobrindt, în cadrul unei conferințe a BfV la Berlin.

„Scopul său clar este să ne destabilizeze – să ne destabilizeze în mod fundamental”, a adăugat Dobrindt.

Oficiali din numeroase țări occidentale acuză Rusia de multă vreme că desfășoară acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni hibride în Europa, cu scopul de a eroda sprijinul pentru Ucraina.

Luna trecută, Berlinul a învinovățit Rusia pentru o tentativă de atac din august, cu o dronă încărcată cu explozibil, de pe aeroportul din Leipzig.

Moscova susține că acuzațiile sunt nefondate și sunt rezultatul unei isterii antiruse.

Ministrul german al afacerilor interne nu a numit Rusia, dar declarațiile sale vin pe fondul avertismentelor lansate în această lună de șeful serviciului german de informații externe, BND, care vorbise, la rândul său, despre un „război din umbră” și spusese că Germania riscă să intre într-un conflict violent cu Rusia.

Luni, șeful serviciului secret ceh a declarat că Rusia poate recurge, în următoarele luni, la operațiuni mai riscante și de amploare mai mare împotriva statelor NATO.

Ce a declarat șeful contraspionajului german

În conferința de luni, șeful BfV a acuzat Rusia că folosește practic toate instrumentele în operațiunile sale hibride, de la campanii de dezinformare, manipulare a informațiilor și sabotaj, până la comploturi de asasinat pregătite în Germania.

„Este un fapt căruia trebuie să-i facem față”, a spus președintele BfV, Sinan Selen.

Întrebat în legătură cu incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig, despre care Kremlinul susține că a fost fabricat, Selen a spus că se așteaptă la mai multe acțiuni similare.

Proiectul de lege care ar conferi serviciilor de informații atribuții mai largi, inclusiv posibilitatea de a lua măsuri defensive active, este examinat în prezent de comisiile parlamentare, după o primă lectură în septembrie.

„Germania nu poate fi un actor de rangul 2 sau 3 când vine vorba de dezvoltarea serviciilor și a capabilităților; trebuie să rămânem în prima linie, având în vedere provocările cu care ne confruntăm”, a spus Dobrindt.