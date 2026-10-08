Turcia trage un semnal de alarmă cu privire la situația din Marea Neagră: „Nu trebuie să permitem să fie transformată într-un nou front”

Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a declarat joi că Rusia și Ucraina au intensificat atacurile înainte de venirea iernii și pun mai mult în pericol traficul maritim din Marea Neagră, potrivit Reuters.

Turcia, stat membru NATO, care a menținut relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kievul, le-a cerut în repetate rânduri să oprească atacurile din Marea Neagră.

Luni, nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de o dronă în largul Mării Neagre, în apropierea platformei Pescăruș, operată de OMV Petrom.

Ankara a spus că așteaptă răspunsuri la o propunere pe care a transmis-o Rusiei și Ucrainei, menită să oprească atacurile și să asigure transportul cerealelor din regiune în siguranță.

Atacurile Rusiei și Ucrainei „impactează grav siguranța navigației în Marea Neagră”

Într-o conferință de presă comună cu omoloaga sa din Ungaria, joi, la Ankara, șeful diplomației turce a avertizat că aceste atacuri reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității regionale și se agravează.

„În acest moment, ambele părți sunt angajate în atacuri de o amploare uriașă pentru a-și stabili un fel de superioritate militară una asupra celeilalte înainte de intrarea în iarnă, iar acest lucru impactează grav siguranța navigației în Marea Neagră”, a declarat Hakan Fidan.

„Ca țări din regiune, comunitatea internațională, nu trebuie să permitem niciodată ca Marea Neagră să fie transformată într-un nou front al conflictului. Totuși, din păcate, după cum vedeți, pe măsură ce războiul se extinde, își face simțite efectele și în Marea Neagră”, a adăugat ministrul turc.

În iulie 2022, Turcia și Organizația Națiunilor Unite au contribuit la medierea așa-numitei Inițiative privind cerealele la Marea Neagră, pentru a permite exportul cerealelor ucrainene în siguranță, însă Rusia s-a retras din acord în anul următor, reclamând că exporturile sale de alimente și îngrășăminte se confruntau cu obstacole serioase.

Începând din această vară, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor și infrastructurii care facilitează exporturile rusești de petrol și cereale, iar Rusia și-a întețit loviturile cu rachete și drone asupra principalelor centre ucrainene de export de cereale – Odesa, Cernomorsk și Pivdennîi.

În cadrul unei întâlniri din septembrie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră sunt inexplicabile și că trebuie luate măsuri pentru a le opri.