Turismul elen este în grafic pentru a înregistra un nou record, creșterea numărului vizitatorilor străini fiind însoțită de un avans chiar mai solid al veniturilor din turism, sporind contribuția sectorului la PIB-ul țării.

În primele nouă luni din 2026, veniturile au înregistrat o creștere anuală de 9,7%, la 21,95 miliarde de euro, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG), informează Euronews și publicația elenă Kathimerini, citate de Agerpres.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, numărul turiștilor a depășit 34,2 milioane, față de 31,6 milioane în perioada similară din 2025.

Evoluțiile vin pe fondul creșterii numărului vizitatorilor străini și a unui avans de 1,5% al cheltuielilor medii pe călătorie. Cu alte cuvinte, performanța nu a fost determinată exclusiv de atragerea mai multor vizitatori, ci și de majorarea cheltuielilor lor.

Contribuția piețelor din Europa la veniturile Greciei din turism rămâne crucială. În primele nouă luni din 2026, veniturile obținute de la rezidenții din statele membre UE au urcat cu 11,5%, la 12,1 miliarde de euro. Veniturile din alte țări au înregistrat o creștere de 7,8%, la 8,8 miliarde de euro.

La nivelul piețelor individuale, primele locuri sunt ocupate de Germania (venituri de 3,5 miliarde de euro, și 5,26 milioane de turiști), Marea Britanie (venituri de 3,1 miliarde de euro, 4,15 milioane de vizitatori), Italia (venituri de 1,45 miliarde de euro și 2,29 milioane turiști), SUA (venituri de 1,66 miliarde de euro, și 1,21 milioane vizitatori).

În contrast, numărul turiștilor francezi a scăzut cu 6,7%, la 1,59 milioane, în timp ce veniturile au înregistrat un declin de 7,5%, la un miliard de euro.

Datele sunt pozitive și în septembrie, veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 11,1%, la 3,7 miliarde de euro. În schimb, numărul turiștilor a urcat cu doar 0,6%, la 5,72 milioane.