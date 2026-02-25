Turismul excesiv din Japonia a dus la anularea festivalului florilor de cireș

Priveliște panoramică a florilor de cireș, a Muntelui Fuji și a pagodei cu cinci etaje din Fujiyoshida, prefectura Yamanashi. Credit line: Sean Pavone / Alamy / Profimedia

Festivalul florilor de cireș din Parcul Arakurayama Sengen, un loc pitoresc care oferă priveliști asupra unei pagode cu cinci etaje pe fundalul Muntelui Fuji, a fost anulat în această primăvară din cauza turismului excesiv, scrie Asahi Shimbun.

Orașul Fujiyoshida, care administrează parcul, a anunțat decizia, spunând că turismul excesiv „a depășit limitele a ceea ce poate fi suportat”.

Peste 200.000 de vizitatori vin în oraș în perioada festivalului. Din Fujiyoshida pornește unul din traseele care urcă pe muntele Fiji

Turiști pornind din Fujiyoshida pentru a urca pe muntele Fuji (3,776 metri) . Credit line: Tetsuji Noguchi / AP / Profimedia

Festivalul a început în 2016 cu scopul de a face zona mai atractivă pentru turiști și de a atrage mai mulți vizitatori. Numărul turiștilor a crescut vertiginos după sfârșitul pandemiei de COVID-19.

Fotografiile cu florile de cireș care înconjoară pagoda cu cinci etaje, cu Muntele Fuji în fundal, s-au răspândit în online și au dus la creșterea numărului de vizitatori.

Peste 10.000 de oameni se adună în Parcul Arakurayama Sengen în fiecare zi în timpul perioadei festivalului de aproximativ două săptămâni din aprilie.

Vizitatorii care sperau să ajungă în locul perfect din care pot fi făcute cele mai reușite fotografii au fost nevoiți să aștepte la coadă până la trei ore.

Turiști fotografiind panorama cu muntele Fuji acoperit de zăpadă. Credit line: Seidai Fujihara / AP / Profimedia

Mulțimile au cauzat, de asemenea, aglomerație rutieră și aruncarea mucurilor de țigară în zonă. În unele cazuri, drumurile au devenit atât de aglomerate de turiști încât școlarii care se îndreptau spre școală au fost forțați să coboare de pe trotuare.

Unii turiști au încercat chiar să intre în casele din din zonă pentru a folosi toaletele fără permisiune. Alții și-au făcut nevoile în curțile oamenilor.

Așa că, frustrați, localnicii au început să ceară anularea festivalului.

„Simt un puternic sentiment de vină din cauză că viața liniștită a cetățenilor noștri este amenințată”, a declarat primarul orașului Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al orașului. „De acum înainte, vom lucra pentru a stabili sisteme adecvate și vom urmări să creăm un mediu în care viața de zi cu zi a locuitorilor și turismul să poată coexista.”

Deși festivalul florilor de cireș nu va avea loc în această primăvară, orașul va implementa în continuare măsuri precum controlul traficului de către personalul de securitate și instalarea de toalete temporare pentru a asigura siguranța și a preveni confuzia în perioada 1-17 aprilie.

Orașul îndeamnă vizitatorii să coopereze, spunând: „Se așteaptă o aglomerație severă. Vă rugăm să respectați cu strictețe regulile de etichetă, inclusiv să vă abțineți de la a intra în spații rezidențiale și de la a fotografia fără permisiune”