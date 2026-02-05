Turiștii care i-au șocat pe localnici fac un oraș japonez să își anuleze celebrul festival al înfloririi cireșilor

Vedere panoramitcă a parcului Arakurayama Sengen Park din Fujiyoshida, cu muntele Fujida în fundal, în sezonul de înflorire a cireșilor, FOTO: Seidai Fujihara / AP / Profimedia Images

Autoritățile japoneze dintr-un oraș aflat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul florilor de cireș din acest an, afirmând că un aflux masiv de turiști a devenit imposibil de gestionat pentru localnici, relatează BBC.

Valul de turiști care a ajuns în orașul Fujiyoshida a dus la congestionare rutieră cronică și la acumularea de gunoaie, iar unii rezidenți spun că s-au confruntat cu turiști care au intrat ilegal pe proprietăți private sau care au defecat în grădini personale.

Zona este o destinație populară primăvara, deoarece celebrii cireși japonezi sunt în plină floare și pot fi admirați având Muntele Fuji ca fundal.

Însă chiar peisajul pitoresc din Fujiyoshida amenință „viața liniștită a cetățenilor”, a explicat primarul orașului, adăugând: „Avem un puternic sentiment de criză”.

„Pentru a proteja demnitatea și mediul de viață al cetățenilor noștri, am decis să tragem cortina peste festivalul vechi de 10 ani”, a declarat primarul Shigeru Horiuchi atunci când a făcut anunțul.

Câți vizitatori ajung zilnic în orașul japonez

În aprilie 2016, autoritățile au anunțat că vor deschide porțile Parcului Arakurayama Sengen pentru a găzdui turiști în sezonul sakura (al florilor de cireș). Parcul oferă o vedere panoramică asupra orașului din pagoda sa, cu mai multe locuri fotogenice și „instagramabile”.

Autoritățile din Fujiyoshida au început să organizeze evenimentul anual în Parcul Arakurayama Sengen cu speranța de a spori atractivitatea zonei și de a crește numărul de vizitatori prin crearea „unei atmosfere animate în zonă”.

Cu toate acestea, autoritățile spun că numărul vizitatorilor din ultimii ani a „crescut dramatic, depășind capacitatea orașului și ducând la supraturism, care are un impact grav asupra mediului de viață al rezidenților locali”.

Autoritățile din Fujiyoshida au precizat într-un comunicat că, în prezent, până la 10.000 de vizitatori se înghesuie zilnic în oraș în perioada de vârf a înfloririi cireșilor.

Această creștere se datorează „unor factori precum yenul slab și popularitatea explozivă alimentată de rețelele sociale”.

Comportamentele reclamate de localnicii japonezi

Autoritățile locale raportează că turiștii „deschideau ușile locuințelor private fără permisiune pentru a folosi toaleta”, intrau ilegal pe proprietăți, aruncau gunoaie și „defecau în curți private și făceau scandal atunci când rezidenții le atrăgeau atenția”.

BBC amintește că aceasta nu este pentru prima oară când autorități din Japonia sunt nevoite să ia măsuri pentru a gestiona fluxul turiștilor pasionați de fotografie.

În 2024, oficialii au blocat priveliștea la unul dintre cele mai emblematice locuri pentru fotografii din Japonia, în Fujikawaguchiko, cu o mare barieră neagră, într-o încercare de a descuraja turiștii cu comportament inadecvat.

Locuitorii din Fujikawaguchiko i-au acuzat pe turiștii străini că aruncă gunoaie și parchează ilegal în căutarea fotografiei perfecte.

Iar Japonia nu este singura țară care încearcă să combată supraaglomerarea cauzată de turism.

Luni, autoritățile din Roma au introdus o taxă pentru accesul în zona de belvedere a faimoasei Fântâni Trevi din capitala italiană, care anterior putea fi vizitată gratuit. Autoritățile spun că taxa va contribui la gestionarea numărului de turiști și la strângerea de fonduri pentru întreținerea monumentului.

La Veneția, turiștii de o zi care doresc să viziteze orașul italian în anumite zile între aprilie și iulie vor trebui să plătească 5 euro dacă își fac rezervare din timp sau 10 euro dacă fac rezervarea în ultimul moment.