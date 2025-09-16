„Uber-ul românesc” își cere insolvența după ce a solicitat inutil Guvernului reglementarea aplicațiilor de taxi

GoCab Software, care a dezvoltat în România o aplicație ce conectează pasagerii cu șoferii autorizați de taxi, independenți sau afiliați unui dispecerat, își cere insolvența pentru reorganizarea judiciară a companiei.

Anul trecut, firma a avut afaceri de 5 milioane lei (în scădere cu 24%) și o pierdere de 6 milioane lei (de la un minus de 3,8 milioane lei în anul precedent), relevă datele analizate de Profit.ro.

Aplicație pentru șoferii de taxi / Uber. Fotografie ilustrativă, SURSA: © Joa Souza | Dreamstime.com