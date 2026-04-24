Ucraina a adus un omagiu „lichidatorilor” de la Cernobîl, înaintea comemorării a 40 de ani de la dezastrul nuclear

Zeci de persoane și mai multe asociații civice au adus un omagiu joi, la o biserică greco-catolică ucraineană, miilor de „lichidatori”, așa cum sunt cunoscuți în Ucraina lucrătorii detașați la centrala nucleară de la Cernobîl pentru a limita radioactivitatea eliberată în urma accidentului nuclear din 26 aprilie 1986, informează EFE și Agerpres în condițiile în care duminică se vor împlini 40 de ani de la dezastru.

Unul dintre protagoniștii ceremoniei a fost Oleksandr Riabeka, care lucra pentru KGB-ul sovietic în momentul dezastrului și a fost detașat în zona de excludere la mai puțin de o săptămână după accident pentru a coordona intervenția, a evacua complet civilii din zona cea mai afectată și a menține ordinea.

Din cauza nivelurilor extrem de ridicate de radioactivitate, muncitorii detașați în apropierea locului accidentului nu au rămas la posturile lor mai mult de trei luni. Dar, din cauza responsabilităților misiunii sale ca parte a serviciului secret sovietic, Riabeka a fost în apropierea centralei timp de un an întreg, fără întrerupere.

Lichidatori de la Cernobîl depun o coroană cu flori pe 21 aprilie 2026 la memorialul dedicat camarazilor care au murit, FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Majoritatea camarazilor săi de unitate care au participat la operațiunile de urgență de la Cernobîl au murit. Din cauza timpului pe care l-a petrecut expus la niveluri imense de radiație, Riabeka a avut nevoie de un transplant de rinichi și suferă de multiple afecțiuni și probleme cu inima, sistemul nervos și osos.

„Nivelul de radiații a început să fie resimțit după cinci ani și, chiar mai evident, după zece”, a declarat Riabeka pentru EFE înainte de începerea ceremoniei.

„Afganii de la Cernobîl”

La fel ca alți vorbitori de la ceremonia de omagiere, Riabeka a subliniat sacrificiul tuturor celor care, după accident, și-au riscat viața și, în multe cazuri, au murit pentru a atenua efectele dezastrului și a proteja pe toată lumea.

Fotografii ale lichidatorilor din Cernobîl, expuse la un muzeu din Kiev, FOTO: Sergei Supinsky / AFP / Profimedia

Pe lângă discursuri, evenimentul a inclus interpretări de muzică clasică și religioasă susținute de o orchestră, un cor și mai mulți soliști.

Imagini ale catastrofei au fost proiectate pe un ecran uriaș, iar Riabeka a acordat medalii mai multor persoane pentru sprijinul acordat celor a căror sănătate a fost compromisă permanent la Cernobîl.

Evenimentul a fost organizat, printre altele, de asociația „Afganii de la Cernobîl”, care reunește veterani ai Armatei, serviciilor secrete și altor agenții de stat care au participat la eforturile de limitare a pagubelor în urma celui mai grav accident nuclear din istorie.

După cum a explicat Riabeka pentru EFE, „afgani” este termenul folosit în fosta Uniune Sovietică, din care Ucraina făcea parte la momentul dezastrului nuclear, pentru a se referi la veteranii războiului din Afganistan, iar termenul a fost folosit pentru a-i desemna pe „veteranii” de la Cernobîl.

Evenimentele de atunci au fost dramatizate în serialul de mare succes „Cernobîl” lansat de HBO în 2019.