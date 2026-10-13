Ucraina „a anihilat capacitatea Rusiei de a avansa”, spune un fost general de rang înalt demis de Zelenski

Linia frontului a fost stabilizată de Ucraina prin eliminarea unui număr foarte mare de soldați ruși, a susținut fostul comandant-șef al armatei ucrainene.

Pierderile totale ale Moscovei în război au fost de șase ori mai mari decât cele ale Ucrainei, iar dacă se iau în calcul doar morții, diferența ajunge la de 11 ori, a afirmat generalul Oleksandr Sîrski într-un interviu exclusiv pentru BBC, primul de când a fost demis.

Nici Moscova, nici Kievul nu publică în mod oficial bilanțuri complete ale militarilor uciși. În schimb, estimările serviciilor de informații britanice indică aproximativ 500.000 de militari ruși uciși de la începutul invaziei la scară largă, în februarie 2022.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul în Statele Unite, estima că Ucraina pierduse până la 150.000 de militari uciși până în iunie 2026.

Prin uciderea unui număr atât de mare de soldați ruși, Ucraina „a anihilat capacitatea Rusiei de a avansa”, a mai spus Sîrski. La succes a contribuit, potrivit fostului comandant, și utilizarea pe scară largă a dronelor, care au ajuns să fie responsabile pentru 80% din pierderile armatei ruse.

Generalul Oleksandr Sîrski a fost demis în această vară de președintele Volodimir Zelenski, pe fondul unui conflict cu ministrul de atunci, Mihailo Fedorov. Acesta din urmă îl acuzase pe general că blochează inovațiile tehnologice.

În replică, Sîrski a declarat pentru BBC că dezacordurile au apărut deoarece ministrul „nu a ținut cont de interesele armatei” și a creat un dezechilibru în aprovizionare, neglijând echipamente terestre esențiale.

De asemenea, fostul comandant-șef a respins acuzațiile unor soldați care au afirmat că li s-a ordonat să rămână pe poziții chiar și când erau aproape înconjurați, fapt ce ar fi dus la pierderi mari.

El a subliniat că eficiența strategiei sale este demonstrată de cifre: în primele șase luni ale anului 2026, Rusia a reușit să cucerească în total doar 61 de kilometri pătrați, linia frontului fiind complet stabilizată.

Tendința menționată de fostul comandant-șef este confirmată de o evaluare a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din octombrie 2026, care arată că Rusia a pierdut în septembrie mai mult teritoriu decât a cucerit.

