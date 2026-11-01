Ucraina a lovit o fabrică de rachete din Rusia și a distrus echipamente militare de 70.000.000 de dolari. Zelenski: „Facem tot ce e posibil pentru a limita capacitatea Rusiei”

Ucraina a atacat cu succes uzina Kamenski din regiunea Rostov, o fabrică din Rusia unde sunt produse rachete, a anunțat duminică președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat atacul asupra fabricii cu o zi înainte, precizând că au fost folosite atât drone, cât și rachete de croazieră Neptune.

„Atacurile noastre cu rază lungă de acțiune au vizat regiunea Rostov. Uzina Kamenski, o facilitate a industriei ruse de apărare implicată în producția de rachete, a fost lovită”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Uzina Kamenski se află pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Marii Britanii și Statelor Unite, din cauza rolului său în războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Fabrica este situată la aproximativ 15 kilometri de granița cu Ucraina și produce combustibil solid pentru o gamă largă de rachete, proiectile și arme destinate aeronavelor militare rusești.

„A fost lovit și un sistem Pantsir-S2, precum și un vehicul de comandă și control aparținând sistemului S-400 Triumf”, a declarat Zelenski. Pagubele sunt estimate la aproximativ 70 de milioane de dolari.

Atacul are loc în contextul în care Rusia continuă să lovească orașele ucrainene, populația civilă și infrastructura energetică, înaintea a ceea ce se anunță a fi cea mai dificilă iarnă de până acum pentru Ucraina.

Atacul asupra uzinei Kamenski vine în contextul intensificării, începând din vară, a loviturilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate de armata rusă. Printre obiectivele vizate s-au numărat rafinării de petrol, fabrici din industria militară și aerodromuri, atacurile urmărind să slăbească capacitatea de producție a industriei militare ruse.

Atacurile asupra fabricilor care produc componentele necesare pentru rachetele și dronele rusești, precum și asupra sistemelor de lansare, cum este S-400, reprezintă o altă modalitate prin care Ucraina își poate proteja orașele de viitoare lovituri.

„Ne apărăm în mod legitim împotriva agresiunii ruse și facem tot ce ne stă în putere pentru a limita capacitatea Rusiei de a continua acest război”, a declarat Zelenski.