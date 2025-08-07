Ucraina a lovit sistemele radar rusești și ambarcațiunile de debarcare din Crimeea. Kievul anunță că a provocat „pierderi grave”

Imagine ilustrativă cu un atac ucrainean cu drone Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Drone operate de serviciul secret al armatei ucrainene au lovit joi mai multe ținte militare importante ale Rusiei din peninsula Crimeea, a anunțat instituția citată de Kyiv Independent.

Printre țintele lovite s-a numărat și nava Project 02510 BK-16, o ambarcațiune de debarcare de mare viteză destinată operațiunilor de coastă și transportului de trupe. Atacul cu drone a provocat incendii pe navă, potrivit informațiile preliminare.

Atacul a distrus sau avariat și mai multe instalații radar esențiale pentru sistemul defensiv al peninsulei controlată de Rusia după ce a fost anexată ilegal de Rusia în 2014.

Printre acestea se numără Nebo-SVU, un radar cu rază lungă de acțiune capabil să detecteze aeronave și rachete balistice. De asemene, au fost mai fost distrus Podlet-K1, radar care identifică ținte zburând la joasă altitudine, și 96L6E, un radar mobil de supraveghere aeriană.

„După pierderile grave ale instalațiilor de apărare aeriană de pe peninsulă, ocupanții ruși din Crimeea au început să-și ascundă instalațiile militare costisitoare în structuri cupolă”, a precizat serviciul secret al armatei ucrainene.

Una dintre aceste cupole, situată pe vârful Ai-Petri, a fost ținta atacului. Forțele ucrainene spun că aceasta adăpostea echipamente aparținând Regimentului 3 Radio Tehnic al forțelor de apărare aeriană ale Rusiei.

Detaliile operațiunii rămân necunoscute, precizează Kyiv Independent. În această dimineață, presa rusă a relatat despre o serie de explozii pe toate întinderea peninsulei. Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a doborât 18 drone deasupra Crimeei între orele 6:20 și 10:35.

Crimeea se află sub ocupație rusă de la anexarea sa ilegală din 2014. Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare de pe peninsulă după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă în 2022.