Ucraina a pierdut încă unul din avioanele sale militare de neînlocuit, chiar dacă le-a schimbat rolul

Un avion de vânătoare Su-27 al Forțelor Aeriene Ucrainene a fost pierdut în circumstanțe neclare, în timpul unei misiuni de luptă ce a avut loc luni după-amiaza. Pilotul său, locotenent-colonelul Ievhenii Ivanov, navigator-șef al unei brigăzi de Aviație Tactică, a fost ucis în acțiune, relatează Military Watch.

Su-27 este pe larg considerat cel mai capabil tip de avion de vânătoare aflat în dotarea Forțelor Aeriene Ucrainene, iar capacitatea sa mare de transport al armamentului și raza lungă de acțiune îl fac foarte valoros pentru lansarea de lovituri cu rachete de croazieră asupra forțelor ruse.

Ucraina a fost unul dintre cele patru state succesoare ale Uniunii Sovietice care au moștenit aeronave de acest tip după dezintegrarea URSS. Capacitățile aeronavei au făcut ca Su-27 să fie considerat de numeroși analiști cel mai formidabil avion de supremație aeriană din epoca Războiului Rece, în special după ce performanțele sale au fost testate în Statele Unite în anii 1990.

Analistul militar David Axe notează într-un articol separat publicat de site-ul ucrainean Euromaidan Press că noua pierdere duce bilanțul total al avioanelor Su-27 pierdute de Ucraina de la începutul invaziei rusești din februarie 2022 la 19. Potrivit estimărilor sale, Forțele Aeriene ale Ucrainei ar mai putea avea în serviciul activ între 12 și 23 de astfel de aeronave.

„Dintre cele patru tipuri de avioane de vânătoare ale Ucrainei, Su-27 este cel mai probabil să dispară, pe măsură ce războiul extins al Rusiei împotriva Ucrainei se apropie de al cincilea an”, subliniază el.

Acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de celelalte modele ca MiG-29, nicio țară parteneră a Ucrainei precum Polonia, de exemplu, nu operează aeronave Su-27. Polonia anunțase în martie 2023 că va trimite avioane MiG-29 Ucrainei.

Ucraina a schimbat rolul avioanelor sale Su-27 din cauza pierderilor mari

Incidente recente care au implicat Su-27 ucrainene distrugerea unei aeronave pe 28 aprilie, în timpul unei „misiuni complexe de luptă” pentru interceptarea dronelor rusești.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat însă în iunie că puținele aeronave rămase continuă să fie folosite în încercarea de a distruge sistemele rusești de apărare aeriană, după ce au fost reechipate cu rachete americane AGM-88, concepute să se îndrepte către emisiile radar ale acestor sisteme.

„Succesul acestor operațiuni rămâne extrem de incert, dar evidențiază eforturile depuse pentru a utiliza flota de avioane de vânătoare a Ucrainei, evitând în același timp luptele aer-aer”, notează Military Watch.

Deși era de ultimă generație în primul deceniu de serviciu și a inaugurat un spectru larg de tehnologii, de la capabilitățile sale de țintire cu infraroșu până la proprietățile materialelor din structura sa, Su-27 și-a pierdut considerabil statutul de avion de supremație aeriană, ceea ce a făcut esențială evitarea confruntărilor cu avioanele rusești moderne.

Acest lucru se datorează în mare parte faptului că, spre deosebire de avioanele folosite acum de Rusia, Ucraina nu a avut capacitatea să dezvolte tehnologii de ultimă generație cu care să își modernizeze flota de aeronave Su-27.

În plus, Military Watch notează că oficiali ucraineni au confirmat în mai multe rânduri că noile avioane americane F-16 și franceze Mirage 2000, achiziționate recent, sunt semnificativ depășite de avioanele de vânătoare rusești. La fel ca Su-27, acestea sunt nevoite să opereze la mare distanță de linia frontului pentru a evita flota aeriană rusă.