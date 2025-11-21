Ucraina, acum sub o mare presiune să accepte cadrul acordului de pace negociat de SUA și Rusia / Are termen până săptămâna viitoare / Zelenski, discuție de urgență cu trei lideri europeni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, la fotografia de familie împreună cu alți lideri europeni, în Cross Hall al Casei Albe din Washington, DC. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Ucraina este acum sub o mare presiune din partea Administrației Donald Trump să accepte liniile acordului de pace negociat de Statele Unite cu Rusia, au declarat pentru Reuters două surse care cunosc situația.

Informația vine după ce presa americană a scris că planul de pace în 28 de puncte conceput de SUA în colaborare cu Rusia, obligă Kievul să renunțe la teritorii pe care le controlează încă în estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și să accepte că nu va adera niciodată la NATO.

Presiunea pusă de americani este mai mare decât în timpul eforturilor de pace anterioare, Washingtonul amenințând Ucraina inclusiv cu oprirea furnizării de armament și de informații, potrivit surselor agenției internaționale de presă.

Una dintre surse a spus că americanii vor ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare.

Zelenski, discuție de urgență cu Macron, Starmer și Merz

În condițiile acestor presiuni, președintele ucrainean a avut vineri o discuție telefonică cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii.

Președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz l-au asigurat pe Zelenski de sprijinul lor continuu și deplin pentru Ucraina pe calea către o pace durabilă și justă, a spus un purtător de cuvânt la cancelariei germane, subliniind că forțele ucrainene trebuie să rămână capabile să apere suveranitatea țării.

Cei patru șefi de stat și de guvern au salutat, de asemenea, eforturile Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina, în special angajamentul față de suveranitatea Ucrainei și disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții solide de securitate.

Șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a negat că ar fi fost de acord cu planul de pace al administrației Trump.

Aliații europeni ai Ucrainei au declarat că nu au fost consultați cu privire la plan și au programat convorbirea telefonică urgentă cu Zelenski ce a avut loc în jurul prânzului.

Ucraina are nevoie de o pace justă, garanții de securitate și mijloace eficiente de descurajare a agresorilor, a declarat vineri președintele parlamentului, Ruslan Stefanchuk, după ce s-a întâlnit cu înalți oficiali ai armatei americane la Kiev.

Rușii spun că n-au primit nimic oficial, dar presează și ei Ucraina

Kremlinul a afirmat vineri că Rusia nu a primit încă nimic oficial din partea Statelor Unite cu privire la un plan de pace american în 28 de puncte pentru Ucraina, susținând că este gata să negocieze.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova și Washingtonul nu discută încă în detaliu propunerile, dar că au loc contacte.

„Există anumite idei din partea americană, dar în prezent nu se discută nimic concret. Suntem complet deschiși – ne menținem deschiderea față de negocierile de pace”, a declarat presei Peskov.

El a afirmat că avansurile rusești pe câmpul de luptă reduc opțiunile președintelui ucrainean: .„Eficiența acțiunilor forțelor armate ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski și regimul său că este mai bine să negocieze și să o facă acum. Este mai bine să facă acest lucru acum, decât mai târziu. Spațiul său de decizie se reduce pe măsură ce pierde teritoriu în timpul acțiunilor ofensive ale forțelor armate ruse”.

Continuarea războiului era „inutilă și periculoasă” pentru Ucraina, a spus Peskov. „Regimul (ucrainean) trebuie să ia o decizie responsabilă. Să o facă acum și să-și asume responsabilitatea”, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.