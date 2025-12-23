Ucraina anunță retragerea trupelor din Siversk, localitate cucerită de forțele ruse „după 41 de luni de luptă”

Imagine furnizată de Ministerul rus al apărării în 11 decembrie, în care, potrivit Moscovei, soldați ruși afișează drapelul național în Siversk, Donețk. Credit: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Statul major al armatei ucrainene a anunțat marți că trupele sale s-au retras din Siversk, localitate aflată în estul Ucrainei, în contextul în care forțele ruse și-au întețit ofensiva de-a lungul liniei frontului, potrivit Reuters și AFP.

Moscova a revendicat cucerirea localității din Donețk, regiune puternic asediată, în urmă cu aproape două săptămâni, când șeful Statului major din armata rusă, Valeri Gherasimov, i-a raportat victoria președintelui Vladimir Putin într-o întâlnire televizată.

Institutul pentru Studiul Războiului, think-tank din SUA, a scris, duminică, că „forțele ruse au capturat probabil Siversk – o localitate cu o populație pre-război mai mică de 11.000 – după 41 de luni de luptă”.

Într-un comunicat de marți, Statul major al armatei ucrainene a anunțat că a retras soldații din oraș pentru a le proteja viețile, dar susține că aceștia au provocat pierderi grele inamicului.

„Invadatorii au putut să înainteze din cauza unui avantaj numeric semnificativ și a presiunii constante din partea unor grupuri mici de asalt în condiții meteorologice dificile”, se arată în comunicat.

Încă se dau bătălii în zonă

Armata ucraineană încă luptă în împrejurimile orașului Siversk, iar acesta rămâne în raza de acțiune a armelor Ucrainei, potrivit Statului major general.

Armata rusă a străbătut încet, dar constant, zone din estul Ucrainei și câștigat teren în fața unor forțe ucrainene depășite numeric și ca resurse de luptă, iar în Donețk au avut loc unele dintre cele mai aprige bătălii.

Încurajat de recentele progrese de pe front, Vladimir Putin a amenințat recent Rusia este gata să accelereze ofensiva și „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare, dacă Ucraina și „stăpânii săi” abandonează negocierile.

Regiunea Donețk este principalul obstacol din discuțiile de soluționare a războiului conduse de SUA, iar Ucraina susține că este presată să cedeze Rusiei și zona pe care forțele Moscovei încă nu o controlează.

Siversk este situat la circa 30 de kilometri est de Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe mari pe care le mai controlează ucrainenii în Donețk, o regiune industrială și minieră pe care Moscova a declarat-o anexată.