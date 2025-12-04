Ucraina cere o „pace reală”, la OSCE: „Europa a avut prea multe acorduri de pace nedrepte în trecut. Toate au dus doar la noi catastrofe”

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat joi la reuniunea anuală a Consiliului Ministerial din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) că țara sa își dorește „pace reală”, nu o politică de concesii față de Rusia, transmite Reuters.

Calea de urmat pentru discuțiile de pace este în prezent neclară, a declarat președintele american Donald Trump, miercuri, după discuțiile dintre emisarii săi și președintele rus Vladimir Putin, pe care le-a descris drept „rezonabil de bune”.

„Încă ne amintim numele celor care au trădat generațiile viitoare la Munchen. Acest lucru nu ar trebui repetat niciodată. Principiile trebuie să fie de neatins și avem nevoie de pace reală”, a declarat șeful diplomației ucrainene la OSCE, organism pentru securitate și drepturi care își dorește un rol în Ucraina postbelică.

Oficialul ucrainean a făcut trimitere la acordul cu Germania Nazistă din 1938, când Marea Britanie, Franța și Italia i-au permis lui Hitler să anexeze regiunea sudetă din ceea ce era la acea vreme Cehoslovacia.

„Europa a avut prea multe acorduri de pace nedrepte în trecut. Toate au dus doar la noi catastrofe”, a adăugat Sybiha, mulțumind Statelor Unite pentru eforturile de pace și promițând că Ucraina va „folosi fiecare ocazie pentru a încerca să pună capăt acestui război”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că echipa sa se pregătește pentru întâlniri în Statele Unite și că dialogul cu reprezentanții lui Trump va continua.

OSCE, în impas

OSCE, un organism format din 57 de națiuni, a apărut ca un forum important pentru dialogul est-vest în timpul Războiului Rece.

În ultimii ani, organizația a fost adesea în impas, întrucât Rusia a blocat deciziile importante și a acuzat-o că a trecut sub controlul Occidentului. În declarația sa, Moscova s-a plâns de „ucrainizarea totală a agendei” la OSCE.

În prezent SUA amenință că se va retrage, cerând reforme precum reducerea bugetului cu peste 10% și revenirea organismului „la funcțiile sale de bază”.