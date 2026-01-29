Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei fantomă” a Rusiei: „Nu vă temeți”

Ucraina a îndemnat Uniunea Europeană să nu se teamă să ia măsuri „fizice” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei, invocând exemplul tancurilor petroliere asociate Venezuelei care au fost confiscate de SUA, transmite AFP.

Aflat într-o vizită la Berlin, reprezentantul special al Președinției ucrainene pentru sancțiuni, Vladislav Vlasiuk, a susțin că încă sunt necesare acțiuni în ceea ce privește componentele occidentale găsite în armele rusești, ceea ce oficialul a descris drept încă o dovadă că Moscova eludează sancțiunile.

Solicitând „acțiuni robuste”, el a spus că doar o presiune sporită asupra Rusiei poate facilita negocierile pentru încheierea războiului.

Volumul de petrol transportat în 2025 de „flota din umbră” a Rusiei, o flotilă de petroliere vechi care încearcă să ocolească sancțiunile internaționale, a fost același ca în anul precedent, susține oficialul ucrainean.

„Rușii nu sunt atât de înfricoșători pe cât încearcă să fie”

Dacă unele țări ale UE „ar începe să oprească fizic navele, vă pot promite că nu s-ar întâmpla nimic, doar pentru că rușii nu sunt atât de înfricoșători pe cât încearcă să fie – așa că nu vă temeți”, a spus Vlasiuk.

El a adăugat că dorește să reducă volumul de petrol transportat cu 10 până la 20%.

Oficialul ucrainean a lăudat „acțiunile întreprinse recent de guvernul SUA împotriva a șase sau șapte” petroliere, dintre care unele aveau legături cu Rusia.

„Credem că aceasta este o modalitate foarte eficientă de a aplica sancțiuni.”

Vlasiuk a cerut acțiuni și în ceea ce privește componentele occidentale găsite în dronele și rachetele rusești lansate asupra Ucrainei.

„Aș evita să numesc aceste companii deocamdată, dar… să vedem ce putem face în câteva săptămâni”, a mai spus el.