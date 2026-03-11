VIDEO Dezbatere aprinsă în Parlament, pe bugetul ANCOM. Deputat USR: Pentru consultanță, țineți-vă bine, o creștere de 600% / Zgonea: V-ați calmat?

Bugetul ANCOM pentru anul 2026 a fost aprobat miercuri de comisiile de specialitate ale Parlamentului după o ședință maraton, marcată de acuzații de manipulare a cifrelor, ironii tăioase și un proces de vot reluat.

Președintele autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), Valeriu Zgonea, a prezentat în comisiile IT din Parlament proiectul de buget refăcut în ianuarie 2026, după ce sute de angajați au obținut în instanță suspendarea reorganizării instituției, cerute de legea 145/2025, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

„ANCOM a fost obligată să creeze un nou proiect de buget și să includă finanțarea posturilor ocupate de personalul a căror disponibilizare a fost suspendată”, a spus Zgonea.

Ședința de miercuri a fost prezidată de deputatul USR Radu Mihaiu, președintele Comisiei IT din Camera Deputaților, care a acuzat conducerea ANCOM că manipulează cifrele și prezintă reduceri false de cheltuieli.

Cheltuieli mai mari decât veniturile în 2026 la ANCOM

La începutul audierii, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a afirmat că veniturile estimate pentru acest an, în valoare de peste 385,6 milioane de lei, sunt mai mari decât cele de anul trecut, dar sunt mai mici cu peste 20 milioane de lei decât cheltuielile prognozate pentru acest an.

„Comparativ cu 2025, avem o creștere a veniturilor cu 9% de la 353 de milioane de lei la 385,6 milioane de lei și o scădere a cheltuielilor de la 433,9 de milioane de lei la 405,6 milioane de lei. Cheltuielile sunt estimate la 405,6 milioane de lei, cu peste 20 milioane lei mai mult decât veniturile estimate”, a spus Zgonea.

Președintele ANCOM dă vina pe o taxă specială pe care autoritatea trebuie să o plătească la buget potrivit Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

„ANCOM ar fi avut excedent anul acesta dacă nu ar fi achitat către stat, conform legii 296/2023, suma de 125 milioane de lei, adică aproape 25 milioane de euro. Având în vedere că am fost obligați să plătim această taxă către stat, adică 33% din veniturile pe care noi le încasăm, apare aceasta diferență de 20 de milioane de lei intre ceea ce ne-am propus să facem anul acesta ca nevoi și resursele pe care le avem”, a declarat Zgonea.

„Pentru a continua investițiile care sunt obligatorii pentru autoritate”, a mai spus Zgonea, suma de 20 de milioane de lei va fi luată din excedentul bugetar din anii anteriori și mutată la venituri.

Conform acestei legi, începând cu data de 1 ianuarie 2024, autoritățile care se află în subordonarea Parlamentului și sunt autonome funcțional și financiar datorează anual o taxă specială în procent de 80% din excedentul bugetar, dar nu mai puţin de 33% din valoarea veniturilor obţinute ca urmare a încasării tarifelor/taxelor aplicate firmelor din sectoarele pe care le supraveghează.

Zgonea: Cheltuielile de personal sunt mai mici cu 11%

Autoritatea a prognozat pentru anul 2026 un număr de 661 de posturi finanțate, cu 31 mai puține decât cele din anul anterior.

„Cheltuielile de personal sunt mai mici cu 11% față de ceea ce ne-am prognozat pentru 2025. Scad de la 204 milioane de lei la 180,5 milioane lei. Dacă nu ar fi fost această decizie a Curții de Apel București de suspendare a deciziilor de reorganizare, atunci cheltuielile de personal ar fi fost și mai mici, în jur de 167 de milioane de lei”, a declarat Valeriu Zgonea.

Potrivit acestuia „foarte mulți salariați pe parcursul finalului de an având în vedere prezentarea legii 145/2025 și toată dezbaterea din zona media au preferat fie să solicite pensionarea anticipata, fie și-au dat demisia”.

Valeriu Zgonea a mai susținut și că au încetat detașările pentru o parte dintre detașații din instituție, păstrându-se „strictul necesar”.

ANCOM a făcut recurs la Înalta Curte. Va dura ani de zile

Unul dintre parlamentari a atenționat că există posibilitatea ca angajații care au fost disponibilizați în prima fază sau li s-au tăiat salariile să primească salarii compensatorii sau cheltuieli de judecată. Cu toate acestea, bugetul pe 2026 al ANCOM nu are prevăzută decât suma de 6.000 de lei la cheltuieli judiciare, a spus parlamentarul.

„Nu comentez deciziile instanței. Persoanele care au fost disponibilizate și-au angajat un avocat și au contestat deciziile în instanță. Instanța pe 30 decembrie a suspendat deciziile, deci nu a judecat pe fond. Motivarea a venit acum o săptămâna și bineînțeles autoritatea conform obligațiilor a făcut recurs și a fost depus. Va fi dezbătut la Înalta Curte de Casație și Justiție. D-voastră știți la fel de bine ca și mine care sunt termenele de la Înalta Curte. Drept urmare, acesta este un proces care va dura”, a spus Zgonea.

Acesta a subliniat că ar fi prematur să spui astăzi că ai pierdut sau ai câștigat un proces care va dura ani de zile.

„Dacă vă uitați în alte jurisprudențe de același timp o să vedeți că durează cam 3-5 ani de zile un astfel de proces”, a menționat președintele ANCOM.

Radu Mihaiu, USR: Ne prezentați scăderi false

Cifrele și explicațiile prezentate de conducerea ANCOM au fost criticate de președintele comisiei IT din camera Deputaților, Radu Mihaiu (USR). Acesta l-a acuzat pe Valeriu Zgonea că în loc să se raporteze la execuția bugetară pe 2025, acesta a făcut o comparație cu bugetul prognozat pe anul 2025, buget care nu a fost aprobat de Parlament anul trecut.

„Ați venit să ne prezentați scăderi false față de anul trecut. Vă raportați la ceva ce nu există. Toata lumea când vorbește de scăderi sau creșteri ar trebui să o facă referitor la execuția bugetară. Ori d-voastră în mod manipulator prezentați niște cifre neaprobate ca fiind cele reale, în loc să vă raportați la execuția bugetară. Astfel în multe rânduri unde d-voastră spuneți că este vorba de o scădere a cheltuielilor, de fapt este o creștere cu până la 300%”, a declarat Radu Mihaiu.

Deputatul USR a dat apoi câteva exemple.

„La cheltuielile de protocol d-voastră spuneți că e o scădere, când în fapt e o creștere cu peste 300% a cheltuielilor de protocol în condițiile în care toată lumea trebuie să facă reduceri de cheltuieli. Și mie mi se pare jignitor pentru toți colegii parlamentari că d-voastră veniți să spuneți aceste lucruri”, a spus Mihaiu.

Alti parlamentari au atenționat însă că, deși bugetul ANCOM pe 2025 a fost dezbătut de comisiile de specialitate din Parlament, chiar dacă în final nu a fost adoptat.

Creștere de 600% la cheltuielile pentru „consultanță și expertiză”

Deputatul USR a continuat să ceară explicații legate de creșterile de cheltuieli din bugetul ANCOM.

„De ce la protocol și reprezentare, cereți acum o creștere de 300%, de la 140.000 de lei anul trecut la 528.000 de lei și o raportați ca fiind o scădere de 34%? Pentru reclamă și publicitate aveți o creștere de 100% a cheltuielilor. Pentru Protecția Muncii aveți o creștere de 50%, pentru pregătire profesională o creștere de 200%. Pentru „consultanță și expertiză”, aici țineți-vă bine, este o creștere de 600% față de execuția de anul trecut. De ce sunt necesare aceste creșteri, când toată lumea încearcă să facă economii bugetare?”, a întrebat deputatul USR.

Zgonea: Nu o să vă răspund la alegații

În replică, președintele ANCOM a făcut apel la calm.

„V-ați liniștit? V-ați calmat? Eu aș vrea să stabilim niște reguli foarte clare. Eu sunt un om care mă apropii de 60 de ani. Cu tot respectul, că sunteți președinte și deputat, aș vrea să folosim un ton care este normal pentru toți cetățenii României, un ton calm, de respect între noi, în care ne putem spune și lucrurile bune și lucrurile rele. Iar eu o să vă răspund doar la lucrurile care sunt legale, nu la alegații. Ca președinte al acestei autorități eu nu pot să fac afirmații gratuite și nu sunt protejat de Constituție. D-voastră ca președinte și deputat puteți să faceți ce declarații vreți pentru că sunt declarații politice. Eu nu pot să-mi permit acest lucru”, a replicat președintele ANCOM.

Valeriu Zgonea a susținut că o discuție similară a avut-o și anul trecut cu fostul președinte al Comisiei IT din Camera deputaților, Radu Miruță (USR), care acum este ministru al Apărării.

„Ați mai făcut câteva alegații, deci afirmații care nu sunt reale și am să vi le explic. Anul trecut aceeași discuție am avut-o cu dl președinte Miruță, și domnia sa a observat pe aceleași declarații politice, și mergând cu mine la Geneva a văzut pentru ce a cheltuit România și autoritatea resursele financiare. Pentru reprezentarea României în cel mai înalt for, în care se află de 32 de ani la ITU (n.a. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor), în Consiliul ITU în care noi am avut președinția anul trecut. Anul acesta sărbătorim 160 de ani de când suntem membri ai Consiliului ITU”, a spus Zgonea.

Cheltuielile de protocol, a adăugat acesta, sunt și deplasările în străinătate și de reprezentare a României.

„În toamna acestui an”, a mai precizat președintele ANCOM, „Romania candidează din nou la plenipotențiara de la Doha pentru un nou mandat în Consiliul ITU și se bate cu țări precum Rusia”.

„Dacă d-voastră considerați că nu trebuie să trimitem colegii noștri la Doha și costurile pe care noi ni le-am asumat pentru a putea să reprezentăm România sunt exagerate și România nu trebuie să fie reprezentată și trebuie să intre Rusia în locul României în Consiliul ITU, atunci eu sunt de acord cu d-voastră”, a declarat Valeriu Zgonea.

În ceea ce privește creșterea cu 600% a cheltuielilor cu expertiza și consultanța, de la 76.000 de lei anul trecut la 538.000 de lei anul acesta, președintele ANCOM a motivat că acele cheltuieli sunt obligatorii în contextul în care autoritatea ia decizii care trebuie să fie opozabile în instanță.

Scandalul a continuat și după ce ședința a fost reluată

Ședința a fost suspendată și reluată după ce senatorii și deputații au revenit de la plenul reunit al Parlamentului.

Președintele Comisiei IT, deputatul USR Radu Mihaiu, a cerut explicații legate de creșterea de cheltuieli pentru un alt capitol din bugetul ANCOM, cel referitor la „încălzit, iluminat și forță motrică”.

Acesta a subliniat că anul trecut la acest capitol au existat cheltuieli de 3,5 milioane de lei, iar anul acesta sunt prevăzute 5,4 milioane de lei, cu aproape 60% mai mare.

„O creștere de 60% este de neînchipuit pentru orice fel de creștere de preț de energie. Înțeleg o creștere de 10%, poate 12-15% dar o creștere de 60% din punctul meu de vedere este exagerată”, a afirmat Mihaiu.

În replică, Valeriu Zgonea a amintit că anul trecut Guvernul a plafonat prețurile la energie și gaze și că suma menționată în proiectul de buget pe 2026 este una care încearcă să acopere orice volatilitate pe care o vedem azi în piață.

În ajutorul lui Zgonea a sărit și secretarul general al ANCOM, Marius Săceanu, care a precizat că raportarea la execuția bugetară a unei prevederi din bugetul pe anul viitor nu este întotdeauna cea mai relevantă.

„Anul trecut am avut un consum de energie de 1055 de Megawați. Istoricul nostru se apropie de 1400 Megawați. Anul trecut consumul de energie a fost mic probabil din cauza condițiilor climatice. La fel și la gaze naturale. Nu mă pot fixa pe un consum de 1000 Megawați dacă am istoric cu 1400 de megawați”, a spus Marius Săceanu.

Acesta a explicat că la alcătuirea bugetului pe 2026 trebuiau luate în calcul toate scenariile și nu se putea miza complet pe continuarea plafonării prețurilor la energie și gaze naturale.

„Prevederea anului 2025 a fost de 5,5 milioane lei. În 2026 este de 5,4 milioane de lei. Execuția anului 2025 de doar 3,5 milioane lei se datorează plafonării preturilor și a unui consum redus generat de factorii climatici”, a mai declarat secretarul general al ANCOM.

Zgonea: Nimic nu se întâmplă din pix

Președintele comisiei IT a propus să se voteze un amendament ca alocarea bugetară pentru iluminat să scadă cu 800.000 de lei.

„E normal să existe o provizionare pentru creșteri de costuri cu încălzit și iluminat doar că valoarea creșterii mie mi se pare total crescuta abuziv și v-as propune de scădere a prevederii bugetare de la 5,39 milioane lei la 4,4 milioane de lei. O scădere de 800.000 de lei”, a spus Radu Mihaiu.

Prezent la audieri, vicepreședintele ANCOM, Vlad Bontea, a spus e imposibil s-și asume acest risc.

„Avem foarte multe site-uri. Dacă site-urile și pilonii noștri rămân fără curent, atunci nu mai puteți da vina pe ANCOM că o perioadă de timp nu mai putem monitoriza nimic. Este absolut imposibil să-mi asum eu riscul acesta”, a declarat Vlad Bontea, vicepreședinte ANCOM.

El a fost susținut și de Valeriu Zgonea.

„Eu nu pot să-mi permit azi fără o evaluare clară și a unor calcule să tai din burtă. E un risc prea mare pe care nu mi-l asum. Nu pot să-mi permit să pot să spun – da tăiați 800.000 sau 700.000 de lei fără să fac un calcul în spate și să discutăm cu experții și specialiștii în domeniu. Nimic nu se întâmplă din pix. Din punct de vedere legal, ca președinte ANCOM, nu pot să-mi asum un asemenea amendament”, a spus Valeriu Zgonea.

Amendamentul propus de Radu Miruță a fost supus la vot și a fost respins.

Senatoare: Nu stăm să negociem, că nu suntem la piață

Președintele Comisiei IT, Radu Mihaiu, a mai propus un amendament pentru scăderea cheltuielilor pentru consultanță și expertiză de la 538.000 de lei la 100.000 de lei.

„Cel puțin 200.000 de lei sunt consultanțe angajate anul trecut, recepționate în această primavară și încă neplătite. Dacă reduceți la sub 200.000 de lei, rămânem cu arierate”, a avertizat Marius Săceanu, secretarul general al ANCOM.

În replică, Radu Mihaiu a reformulat amendamentul astfel încât cheltuielile să fie la 200.000 de lei pentru consultanță și expertiză, moment în care a intervenit o senatoare de la alt partid.

„Mă scuzați domnule președinte însă observ ca d-voastră faceți în timp real amendamentele. Nu știu cum fundamentați sumele respective. Ok, este dreptul d-voastră ca parlamentar să faceți amendamente, dar cred că este doar o ambiție din câte se vede. De aceea haideți supuneți la vot și gata. Ca nu stăm să negociem că mai tăiem 100 sau 200, că nu suntem la piață”, a spus aceasta.

Votul a fost reluat, după ce s-a greșit numărarea voturilor

Drept urmare s-a trecut la votul asupra proiectului de buget pe 2026, doar că s-a greșit numărătoarea voturilor. Astfel, au fost numărate 22 de voturi „pentru”, 13 voturi „împotrivă” și 2 abțineri.

Un parlamentar a sesizat însă că sunt 37 de voturi deși membri prezenți nu au fost decât 35. Drept urmare, Radu Mihaiu a propus reluarea votului. Doar că unul dintre parlamentari a părăsit ședința după ce a crezut că votul s-a decis. pe baza votului exprimat anterior, s-a propus ca votul acestuia să fie reconfirmat în absență, lucru care a aprins spiritele.

„Domnilor președinți, cum să votam noi un buget, dacă nu suntem în stare să ne numărăm voturile?”, a spus unul dintre parlamentarii prezenți.

„Conform căror articole un om care nu este prezent îl reconfirmăm. Ce am înnebunit?”, a zis un altul.

Președintele Comisiei IT, Radu Mihaiu, a propus atunci să fie luată o pauză de 2 minute „ca să înțelegem ce se întâmplă”, propunere care a fost iar contestată.

„Domnule președinte, dar s-a votat, am votat de 2 ori”, a spus o senatoare.

„Știu doamnă, dar voastră înțelegeți că nu iese la numărătoare?”, i-a replicat Radu Mihaiu.

„Și este problema mea că nu iese la numărătoare? Colegii nu sunt în sală”, a spus doamna.

„Să așteptăm să se confirme numărătoarea..”, a cerut Radu Mihaiu.

„Ne facem de râs”, a replicat atunci un alt parlamentar. „Domnule președinte, avem un secretar. Nu număram de 3 ori că ne facem de râs”, a spus acesta.

În cele din urmă, după renumărarea voturilor, proiectul de buget al ANCOM pe 2026 a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 3 abțineri și 12 voturi împotrivă.