Producătorul suedez de echipamente de apărare Saab a primit de la armata ucraineană o comandă în valoare de 450 de milioane de euro pentru radarele sale Giraffe 1X, potrivit unui anunț făcut sâmbătă de companie, citată de Reuters.

Saab, un furnizor-cheie pentru Ucraina, a precizat că livrările vor avea loc în 2027.

Compania a explicat că Giraffe 1X este un sistem radar 3D mobil, conceput pentru a detecta și urmări aeronave, rachete și drone.

Contract de peste 2 miliarde de euro pentru avioane de vânătoare

În iunie, Saab a semnat un contract pentru livrarea a 16 avioane de luptă Gripen E destinate Ucrainei. Valoarea tranzacției se ridică la 24,6 miliarde de coroane suedeze (2,2 miliarde de euro), iar livrările sunt programate pentru perioada 2029-2030.

Saab, una dintre companiile care beneficiază de creșterea cheltuielilor în sectoarele de apărare ale statelor europene, a raportat în octombrie o creștere peste așteptări a profitului operațional din trimestrul al treilea.

Profitul operațional a crescut la 1,95 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 174 de milioane de euro), de la 1,37 miliarde de coroane (aproximativ 122 de milioane de euro) cu un an înainte.

Prognoza medie dintr-un sondaj realizat de London Stock Exchange Group în rândul analiștilor era de 1,91 miliarde de coroane suedeze (circa 171 de milioane de euro).