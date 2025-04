Ucraina denunţă un nou atac masiv al Rusiei asupra țării. Victime și distrugeri în şase regiuni, după ce zeci de rachete și drone rusești au fost lansate peste noapte

Ucraina a denunţat duminică un „atac masiv la scară naţională” al Rusiei asupra teritoriului ucrainean, atac ce a făcut cel puţin un mort şi trei răniţi în capitala Kiev, precum şi o altă victimă în sudul ţării, informează agențiile France Presse și Agerpres.

„La primele ore ale acestei dimineţi, Rusia a lansat un atac masiv la scară naţională împotriva Ucrainei, utilizând rachete balistice, rachete de croazieră şi drone”, a declarat prim-vicepremierul Iulia Sviridenko.

Rusia a lansat 23 de rachete de croazieră şi balistice şi 109 de drone, care au cauzat distrugeri în şase regiuni, au anunţat forţele aeriene ucrainene, precizând că au doborât 13 rachete şi 40 de drone, în timp ce alte 54 nu au cauzat nicio pagubă.

La Kiev, explozii au fost auzite în timpul nopţii, iar dimineaţa un nor de fum negru a apărut deasupra capitalei. „O persoană a fost ucisă şi alte trei au fost rănite, două dintre ele au fost spitalizate”, a scris şeful administraţiei militare a oraşului, Timur Tkacenko, pe reţelele sociale.

Incendii au izbucnit la Kiev în clădiri nerezidenţiale, avariind un centru de afaceri, o fabrică de mobilă şi depozite, au anunţat serviciile de urgenţă. Acestea au dat publicităţii înregistrări video cu fumul care se ridică deasupra unor resturi carbonizate, cu un hangar distrus şi o clădire administrativă mare, cu mai multe etaje, cu acoperişul smuls şi ferestrele sparte de suflul exploziei.

This is how Kyiv looks this morning after Russians poured North Korean ballistic missiles, cruise missiles and drones all over the city. pic.twitter.com/7MACyp3q5R