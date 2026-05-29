Ucraina, după drona prăbușită la Galați: „O amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă”

Bucăți de moloz în fața blocului lovit de dronă din Galați. Sursă foto: Inquam Photos / George Calin

Prăbușirea dronei pe blocul din România în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei dovedește că agresiunea Moscovei reprezintă o amenințare pentru regiunea Mării Negre și pentru întregul continent european, a declarat vineri ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.

„Recenta incursiune a unei drone ruse în spațiul aerian românesc și explozia acesteia în zona rezidențială din Galați au demonstrat încă o dată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă”, a declarat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe X în care a etichetat-o pe omoloaga sa, Oana Țoiu.

El a adăugat că consolidarea apărării aeriene a Ucrainei este o „sarcină strategică” menită nu doar să protejeze Ucraina, ci și să reducă riscurile pentru țările vecine.

„Consolidarea sprijinului acordat Ucrainei și intensificarea presiunii asupra agresorului, inclusiv prin sancțiuni mai severe, rămân esențiale pentru restabilirea păcii și a securității în regiune. Consolidarea apărării aeriene a Ucrainei este, de asemenea, o sarcină strategică, menită nu numai să protejeze țara noastră, ci și să reducă riscurile pentru vecinii noștri. Ucraina este alături de România. Suntem pregătiți să colaborăm strâns pentru a consolida protecția împotriva unor astfel de amenințări”, a subliniat Sîbiha.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile.

Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Două persoane au fost rănite.

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință CSAT după ce aparatul aerian fără pilot s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din centrul municipiului Galați.

„Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO.

Am mulțumit Secretarului General și Aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă. România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români”, a spus Nicușor Dan.