Ucraina încheie un pact de cooperare cu Arabia Saudită, în domeniul apărării. Zelenski: „Tehnologia noastră și finanțarea lor”

Ucraina a semnat vineri un pact de cooperare în domeniul apărării cu Arabia Saudită, în contextul în care ţările din Golf se îndreaptă către Kiev pentru a obţine asistenţă în apărarea împotriva atacurilor cu drone din Iran, relatează POLITICO, preluat de News.ro.

Preşedintele Volodimir Zelenski a participat personal la semnarea acordului cu înalţi oficiali saudiţi în timpul vizitei sale de două zile la Riad.

Acordul „pune bazele pentru viitoare contracte, cooperare tehnologică şi investiţii. De asemenea, consolidează rolul internaţional al Ucrainei ca donator în domeniul securităţii”, a anunţat Zelenski vineri dimineaţă.

„Suntem gata să împărtăşim experienţa şi sistemele noastre cu Arabia Saudită şi să colaborăm pentru a consolida protecţia vieţilor. Ajunsă în al cincilea an (de război), Ucraina rezistă aceluiaşi tip de atacuri teroriste – rachete balistice şi drone – pe care regimul iranian le desfăşoară în prezent în Orientul Mijlociu şi în regiunea Golfului”, a precizat Zelenski.

Kievul și-a oferit expertiza în războiul cu drone

„Arabia Saudită dispune, de asemenea, de capacităţi care prezintă interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi reciproc avantajoasă”, a adăugat el, fără a oferi detalii.

De la începutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, în februarie, Arabia Saudită – alături de multe alte ţări din Golf şi Orientul Mijlociu – a suferit atacuri de represalii cu drone iraniene împotriva infrastructurii energetice, militare şi civile.

Ucraina este una dintre singurele ţări din lume care a trăit sub invazia masivă a roiurilor de drone ruseşti începând din 2022 şi care a învăţat cum să respingă atacurile, folosind drone de interceptare ieftine care sunt fabricate în ţară.

De la începutul războiului cu Iranul, Kievul şi-a promovat experienţa unică şi interceptorii în ţările din Orientul Mijlociu, care folosesc rachete scumpe PAC-3 şi alte rachete de care Ucraina nu dispune, pentru a doborî dronele iraniene.

Ucraina a trimis, de asemenea, peste 200 dintre propriii experţi în combaterea dronelor în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar. Alţi aproximativ 30 se îndreptau spre Iordania şi Kuweit, a declarat Zelenski reporterilor într-un chat pe WhatsApp săptămâna trecută.

„Aş dori să menţionez că, apropo, specialiştii locali în apărare aeriană se află la un nivel destul de ridicat, dar aceştia se ocupă în principal de ameninţările balistice. În ceea ce priveşte apărarea aeriană pe distanţe scurte – cum să contracareze atacurile masive cu „Shahed” (drone kamikaze de fabricaţie iraniană) – cred că nimeni nu are soluţia”, a declarat Zelenski.

Schimbul pe care și-l dorește Zelenski

Cu altă ocazie, Zelenski a spus că ar schimba cu plăcere dronele de interceptare şi experienţa Ucrainei pe rachete PAC-3, de care ţările din Golf dispun din belşug. În primele zile ale războiului, aceste ţări au folosit peste 800 de rachete PAC, în timp ce Kievul a primit doar aproximativ 600 din 2022, potrivit unui articol apărut în The New York Times.

Ucraina urmează să semneze alte acorduri în regiune, potrivit lui Zelenski.

„Acestea (ţările din Orientul Mijlociu şi din Golf) dispun de resurse financiare solide şi de experienţă în gestionarea ameninţărilor balistice, dar au nevoie de expertiza noastră în combaterea dronelor. Aceasta include toate tipurile de drone, dronele „Shahed” care provoacă daune grave infrastructurii şi dronele FPV care sunt acum utilizate pentru atacuri ţintite asupra bazelor militare şi echipamentelor din regiune”, a afirmat Zelenski joi într-un discurs video adresat conferinţei Forţa Expediţionară Comună (JEF), care a discutat despre contracararea Rusiei.

„Primele acorduri au fost deja pregătite de echipele noastre. Ucraina are cea mai vastă experienţă din lume în utilizarea dronelor. Oferim ţărilor din Orientul Mijlociu şi din Golf un parteneriat care aduce beneficii ambelor părţi: cunoştinţele şi tehnologia noastră şi finanţarea lor. Şi lucrăm pentru a face acest lucru posibil. Contribuţia noastră la securitatea din acea regiune va fi, de asemenea, o contribuţie reală la securitatea globală”, a adăugat Zelenski.