Ucraina își continuă campania de atacuri asupra marilor retaileri ruși. Incendiu la un hub logistic Ozon din sudul Rusiei

Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la un hub logistic al grupului rus de comerț electronic Ozon, în sudul Rusiei, au declarat miercuri compania și un oficial regional, citați de Reuters.

Este a doua oară când e vizat depozitul Ozon din orașul Adîgheisk. Atacul face parte dintr-o campanie mai amplă în care, începând din iulie, forțele ucrainene au lovit zeci de depozite de mari dimensiuni ale Ozon și ale rivalului său de pe piața comerțului online, Wildberries, în încercarea de a perturba economia Rusiei și efortul său de război.

Rusia a lansat atacuri similare asupra unor obiective comerciale ucrainene, într-un război aerian pe care ambele părți l-au intensificat în ultimele luni. În schimb, la sol, liniile frontului rămân în mare parte statice.

În perioada 10-11 noiembrie urmează să aibă loc noi negocieri mediate de SUA, la Abu Dhabi, iar în acest context forțele ruse au lansat, marți, valuri de bombardamente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Armata Kievului a lovit luni noapte o rafinărie de petrol din Iaroslavl.

Liderul regional Murat Kumpilov a declarat că pompierii au fost mobilizați pentru a stinge incendiul de la Adîgheisk.

Conform oficialului rus, fragmente din „drone inamice” au căzut și au provocat pagube, dar nu și victime, în două sate din apropiere. Ucraina nu a comentat situația.

Pierderile estimate de Ozon în urma atacurilor ucrainene

Săptămâna trecută, Ozon declarase într-un comunicat că se așteaptă să piardă 30,1 miliarde de ruble (367 de milioane de dolari) din cauza atacurilor cu drone asupra a 11 locații.

După cel mai recent atac, reprezentanții companiei au spus că nu știu să existe victime și că tot personalul a fost evacuat de pe amplasament.

Ozon va anula toate comenzile pe care nu le poate onora din alte facilități și, temporar, nu mai acceptă livrări de la vânzători la centrul logistic, a precizat compania.